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Obras em áreas de risco beneficiam comunidades atingidas por tragédia de 2022

Investimento superior a R$ 92 milhões levou contenção de encostas, drenagem e pavimentação a bairros afetados por deslizamentos

Por TV Jornal Publicado em 01/07/2026 às 12:23
Revitalização e Segurança no Jardim Monte Verde: Transformação após Tragédia de 2022 Beneficia Milhares de Moradores
Revitalização e Segurança no Jardim Monte Verde: Transformação após Tragédia de 2022 Beneficia Milhares de Moradores - TV Jornal

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As obras de infraestrutura realizadas nos bairros Jardim Monte Verde e Alto dos Carneiros têm transformado áreas atingidas pela tragédia das chuvas de maio de 2022, quando deslizamentos de barreiras deixaram 44 mortos. O projeto incluiu intervenções para reduzir os riscos e melhorar as condições de moradia da população.

Com investimento superior a R$ 92 milhões, foram executadas obras de contenção de encostas, drenagem, pavimentação, além de desapropriações e reformas de imóveis. Segundo o balanço apresentado, cerca de 4 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelas intervenções.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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