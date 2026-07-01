Mosteiro de São Bento, em Olinda, reabre após 18 meses de restauração
Igreja volta a receber fiéis e turistas após obras de R$ 16 milhões; parte do complexo histórico segue em reforma; assista à reportagem
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O Mosteiro de São Bento, no Sítio Histórico de Olinda, foi reaberto para celebrações religiosas e visitação turística após passar por 18 meses de obras de restauração. Os serviços contemplaram a recuperação da arte barroca e de pinturas do século XVIII que integram o patrimônio da igreja.
As intervenções foram executadas pela Fundarpe, com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em um investimento de R$ 16 milhões. Apesar da reabertura, espaços como a Sacristia, a Capela do Santíssimo e a capela que abriga peças do século XVI continuam em reforma.
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Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais