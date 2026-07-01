Biometria passa a ser exigida para acesso a benefícios do INSS
Advogada explica quem precisa fazer o cadastro biométrico e quais documentos são aceitos para solicitar benefícios previdenciários
Clique aqui e escute a matéria
A exigência da biometria tem gerado dúvidas entre segurados do INSS, especialmente entre quem pretende solicitar aposentadoria ou auxílio-reclusão. Segundo a advogada previdenciarista Gabriele Moreno, também precisam regularizar a situação beneficiários que já recebem o auxílio, mas estão com documentos oficiais vencidos.
A especialista explica que a biometria exigida pelo governo é diferente da cadastrada em bancos e deve estar vinculada à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ao título de eleitor ou à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Idosos com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção e brasileiros que vivem no exterior estão entre as exceções previstas, desde que comprovem a condição.
Confira a reportagem completa no vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais