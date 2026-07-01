fechar
Vídeos | Notícia

Biometria passa a ser exigida para acesso a benefícios do INSS

Advogada explica quem precisa fazer o cadastro biométrico e quais documentos são aceitos para solicitar benefícios previdenciários

Por TV Jornal Publicado em 01/07/2026 às 12:25
Como Resolver Problemas com a Biometria Facial na Solicitação de Benefícios Previdenciários: Dicas da Advogada Gabriele Moreno
Como Resolver Problemas com a Biometria Facial na Solicitação de Benefícios Previdenciários: Dicas da Advogada Gabriele Moreno - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

A exigência da biometria tem gerado dúvidas entre segurados do INSS, especialmente entre quem pretende solicitar aposentadoria ou auxílio-reclusão. Segundo a advogada previdenciarista Gabriele Moreno, também precisam regularizar a situação beneficiários que já recebem o auxílio, mas estão com documentos oficiais vencidos.

A especialista explica que a biometria exigida pelo governo é diferente da cadastrada em bancos e deve estar vinculada à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ao título de eleitor ou à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Idosos com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção e brasileiros que vivem no exterior estão entre as exceções previstas, desde que comprovem a condição.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

INSS amplia exigência de biometria para concessão de benefícios
SEGURANÇA

INSS amplia exigência de biometria para concessão de benefícios
Contra a vontade do governo, comissão do Senado aprova independência do Banco Central e autonomia do PIX
Romoaldo de Souza

Contra a vontade do governo, comissão do Senado aprova independência do Banco Central e autonomia do PIX

Compartilhe

Tags