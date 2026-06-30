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Suspeito de homicídios na Mata Norte é preso durante operação

Investigado tinha quatro mandados de prisão em aberto e foi localizado em ação conjunta das polícias Civil e Militar no Grande Recife

Por TV Jornal Publicado em 30/06/2026 às 10:50
Suspeito investigado por homic&iacute;dios na Mata Norte foi preso em opera&ccedil;&atilde;o conjunta em Paulista
Suspeito investigado por homicídios na Mata Norte foi preso em operação conjunta em Paulista - TV Jornal

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Luan Xavier de Araújo Cruz, investigado por homicídios na Mata Norte de Pernambuco, foi preso durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no bairro de Pau Amarelo, em Paulista.

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Segundo a Polícia Civil, havia quatro mandados de prisão em aberto contra o suspeito. As investigações indicam que ele, também conhecido como "Lunga", estaria envolvido em homicídios relacionados a disputas entre grupos criminosos rivais na Mata Norte. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.

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