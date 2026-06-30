Operação da PM apreende mais de 22 quilos de maconha e pedras de crack na Zona Sul do Recife
Drogas foram encontradas em um imóvel apontado como ponto de tráfico no bairro da Coabe; ninguém foi preso durante a ação policial
Clique aqui e escute a matéria
Uma operação da Polícia Militar de Pernambuco resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro da Coabe, na RPA 5, no Recife. A ação foi desencadeada após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da corporação sobre um imóvel que seria utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes.
No local, os policiais apreenderam 1.475 pedras de crack, com aproximadamente 600 gramas, e 4.500 porções de maconha, totalizando cerca de 22 quilos da droga. Segundo a PM, o material representa um prejuízo estimado em R$ 120 mil para o tráfico.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.