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Operação da PM apreende mais de 22 quilos de maconha e pedras de crack na Zona Sul do Recife

Drogas foram encontradas em um imóvel apontado como ponto de tráfico no bairro da Coabe; ninguém foi preso durante a ação policial

Por TV Jornal Publicado em 30/06/2026 às 10:32
Opera&ccedil;&atilde;o da PM apreendeu mais de 22 quilos de maconha e pedras de crack no Recife
Operação da PM apreendeu mais de 22 quilos de maconha e pedras de crack no Recife - TV Jornal

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Uma operação da Polícia Militar de Pernambuco resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro da Coabe, na RPA 5, no Recife. A ação foi desencadeada após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da corporação sobre um imóvel que seria utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes.

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No local, os policiais apreenderam 1.475 pedras de crack, com aproximadamente 600 gramas, e 4.500 porções de maconha, totalizando cerca de 22 quilos da droga. Segundo a PM, o material representa um prejuízo estimado em R$ 120 mil para o tráfico.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.

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