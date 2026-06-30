Homem morre após ser esfaqueado durante discussão no Grande Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Vítima foi socorrida para uma UPA e depois transferida ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos golpes

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Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão que, segundo as informações iniciais da polícia, teria relação com drogas. A vítima foi atingida por dois golpes, um no abdômen e outro no tórax, sendo socorrida primeiro para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

De acordo com as investigações, o homem tinha antecedentes por porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas. A polícia também apura a informação de que ele estaria na região para comprar crack quando ocorreu a discussão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.