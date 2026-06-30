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Homem é perseguido e morto a tiros em via pública no Grande Recife

Câmeras de segurança registraram a perseguição e o ataque à vítima, que ainda foi agredida após cair no chão, segundo a investigação

Por TV Jornal Publicado em 30/06/2026 às 10:37
Homem foi perseguido e morto a tiros em Jardim Jord&atilde;o, em Jaboat&atilde;o dos Guararapes
Homem foi perseguido e morto a tiros em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes - TV Jornal

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Clebson Eloy Gomes da Silva, 30 anos, foi morto no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. O crime foi registrado por câmeras de segurança e será investigado pela Polícia Civil.

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Segundo as imagens, a vítima foi perseguida por homens armados e atingida por disparos de arma de fogo. Após cair, Clebson ainda sofreu agressões físicas antes de os suspeitos fugirem do local. De acordo com a polícia, ele possuía antecedentes por roubo, mas não havia mandados de prisão em aberto. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.

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