Homem é perseguido e morto a tiros em via pública no Grande Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Câmeras de segurança registraram a perseguição e o ataque à vítima, que ainda foi agredida após cair no chão, segundo a investigação

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Clebson Eloy Gomes da Silva, 30 anos, foi morto no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. O crime foi registrado por câmeras de segurança e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo as imagens, a vítima foi perseguida por homens armados e atingida por disparos de arma de fogo. Após cair, Clebson ainda sofreu agressões físicas antes de os suspeitos fugirem do local. De acordo com a polícia, ele possuía antecedentes por roubo, mas não havia mandados de prisão em aberto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. Confira a reportagem completa no vídeo.