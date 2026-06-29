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Motorista perde o controle e bate o carro em três postes em Boa Viagem

Homem de 58 anos foi socorrido pelos bombeiros após perder o controle do carro; rua precisou ser interditada por segurança; assista a reportagem

Por TV Jornal Publicado em 29/06/2026 às 11:02
Carro acertou três postes
Carro acertou três postes - TV Jornal

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Um homem de 58 anos perdeu o controle do carro e atingiu três postes na rua 10 de Julho, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O veículo ficou preso a um dos postes, e o impacto assustou moradores da região.

O motorista, que estava sozinho, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Por causa do risco de incêndio, a via foi interditada e a Neoenergia Pernambuco foi acionada para reparar a rede elétrica. Segundo agentes de trânsito, há a suspeita de que o condutor tenha passado mal antes do acidente.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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