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Moradores cobram solução para alagamentos recorrentes no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife

Chuvas voltam a provocar transtornos na Estrada dos Remédios, onde água toma conta da pista e dificulta o trânsito; veja a reportagem

Por TV Jornal Publicado em 29/06/2026 às 10:58
Chuvas e alagamento no bairro de Afogados
Chuvas e alagamento no bairro de Afogados - TV Jornal

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As chuvas voltaram a causar alagamentos no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, provocando transtornos para moradores, comerciantes e motoristas. Em diversos trechos, a água encobre buracos e dificulta a passagem de veículos e pedestres, aumentando o risco de acidentes.

Um dos pontos mais afetados é a Estrada dos Remédios, onde o acúmulo de água chega a bloquear duas das três faixas de circulação. Moradores afirmam que o problema é antigo e cobram uma solução definitiva do poder público.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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