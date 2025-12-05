Parto inesperado ocorre dentro de loja de enxovais no centro do Recife
Gestante entra em trabalho de parto enquanto escolhia roupas do bebê e recebe auxílio de funcionárias antes da chegada do Samu
Nascimento ocorre dentro de uma loja de enxovais no centro do Recife quando uma gestante de nove meses, que escolhia roupas para o bebê, entra em trabalho de parto e recebe ajuda de funcionárias até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O que aconteceu
A gestante fazia as últimas compras do enxoval de João Pedro quando começou a sentir dores. As imagens mostram o momento em que ela avisa à consultora da loja dizendo que a bolsa havia estourado.
As funcionárias buscaram organizar um local seguro dentro do estabelecimento enquanto avaliavam a situação.
Percebendo a proximidade do parto, a consultora e a caixa da loja, Gleice Kelly, ajudaram a gestante a se deitar e ofereceram apoio para a cabeça dela. O parto durou pouco mais de um minuto e João Pedro nasceu no interior da loja.
Atendimento e encaminhamento
O Samu foi acionado e levou mãe e bebê para a Maternidade Barros Lima, na Zona Norte do Recife. Ambos estão bem de saúde e recebem alta nesta sexta-feira.
O proprietário do estabelecimento informou que decidiu presentear a família com um enxoval completo.
"Isso, a gente montou um enxoval todo completo e a gente vai presentear essa mamãe tudo que ela precisar, um enxoval completinho, para ela não precisar se preocupar mais com nada."
