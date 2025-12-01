fechar
Pais denunciam assédio contra adolescentes em escola particular de Jaboatão

Pais e mães acionam a polícia após relatos de três alunas que dizem ter sido assediadas por um homem ligado à cantina de uma escola em Piedade

Por TV Jornal Publicado em 01/12/2025 às 11:57
Pais registraram denúncia após filhas relatarem assédio dentro de escola particular em Jaboatão dos Guararapes. - TV Jornal

Um caso de assédio mobilizou pais, alunos e autoridades em uma escola particular no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, nesse último sábado (29).

Duas mães e um pai procuraram a polícia para denunciar que suas filhas teriam sido assediadas por um homem de 44 anos, que seria ligado à cantina da unidade de ensino e supostamente parente de um dos professores.

Segundo uma das mães, a filha relatou tanto o episódio mais recente quanto situações anteriores.

“Minha filha contou o ocorrido e mencionou que, em outra ocasião, estava sentada no banco de alvenaria quando o indivíduo passou e bateu na bunda de sua amiga. Essa amiga não contou ao pai por medo”, afirmou.

Outra mãe relatou que sua filha, de 16 anos e estudante de longa data da escola, também recebeu comentários inapropriados do mesmo homem. O caso foi comunicado às autoridades policiais, que agora investigam os relatos.

