Pais denunciam assédio contra adolescentes em escola particular de Jaboatão

Pais e mães acionam a polícia após relatos de três alunas que dizem ter sido assediadas por um homem ligado à cantina de uma escola em Piedade

Um caso de assédio mobilizou pais, alunos e autoridades em uma escola particular no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, nesse último sábado (29).

Duas mães e um pai procuraram a polícia para denunciar que suas filhas teriam sido assediadas por um homem de 44 anos, que seria ligado à cantina da unidade de ensino e supostamente parente de um dos professores.

Segundo uma das mães, a filha relatou tanto o episódio mais recente quanto situações anteriores.

“Minha filha contou o ocorrido e mencionou que, em outra ocasião, estava sentada no banco de alvenaria quando o indivíduo passou e bateu na bunda de sua amiga. Essa amiga não contou ao pai por medo”, afirmou.

Outra mãe relatou que sua filha, de 16 anos e estudante de longa data da escola, também recebeu comentários inapropriados do mesmo homem. O caso foi comunicado às autoridades policiais, que agora investigam os relatos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.