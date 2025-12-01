fechar
Homem ateia fogo em barraco fazendo cinco vítimas após discussão conjugal

Briga de casal resulta em incêndio em ocupação em Recife. Mãe e crianças morrem. População tenta linchar o agressor contido pela polícia

Por TV Jornal Publicado em 01/12/2025 às 17:17
Um incêndio em uma ocupação na Avenida Caxangá, próximo à UPA da Caxangá, em Recife deixou mãe e crianças mortas. Segundo informações obtidas no local, um homem engajado em uma briga com sua esposa teria ameaçado atear fogo à residência onde viviam, um barraco ocupado por um movimento sem terra. Infelizmente, ele cumpriu a ameaça.

Depois de algumas agressões contra a esposa, o homem colocou as quatro filhas do casal em um dos cômodos e ateou fogo à casa. Desesperada, a mulher ainda tentou salvar as crianças, mas também acabou ficando presa dentro do barraco em chamas.

Tanto a mãe quanto as quatro crianças faleceram no incêndio. As pessoas presentes no local quase lincharam o homem responsável pelo incêndio. A Polícia Militar interveio a tempo.

Uma vizinha, que preferiu permanecer anônima, contou que a mãe das crianças a procurou desesperadamente pedindo ajuda, mas quando chegaram ao local, o incêndio já havia tomado conta.

