Homem ateia fogo em barraco fazendo cinco vítimas após discussão conjugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Briga de casal resulta em incêndio em ocupação em Recife. Mãe e crianças morrem. População tenta linchar o agressor contido pela polícia

Clique aqui e escute a matéria

Um incêndio em uma ocupação na Avenida Caxangá, próximo à UPA da Caxangá, em Recife deixou mãe e crianças mortas. Segundo informações obtidas no local, um homem engajado em uma briga com sua esposa teria ameaçado atear fogo à residência onde viviam, um barraco ocupado por um movimento sem terra. Infelizmente, ele cumpriu a ameaça.

Depois de algumas agressões contra a esposa, o homem colocou as quatro filhas do casal em um dos cômodos e ateou fogo à casa. Desesperada, a mulher ainda tentou salvar as crianças, mas também acabou ficando presa dentro do barraco em chamas.

Tanto a mãe quanto as quatro crianças faleceram no incêndio. As pessoas presentes no local quase lincharam o homem responsável pelo incêndio. A Polícia Militar interveio a tempo.

Uma vizinha, que preferiu permanecer anônima, contou que a mãe das crianças a procurou desesperadamente pedindo ajuda, mas quando chegaram ao local, o incêndio já havia tomado conta.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais