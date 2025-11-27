Psicólogo é acusado de assédio em clínica particular em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Psicólogo é acusado por três mães e uma prima de assédio e importunação em clínica. Ele dizia para as mulheres que era 'sexólogo'

Na delegacia da Boa Vista, no Recife, três mães e a prima de uma das crianças que faziam terapia com um psicólogo de 47 anos registraram boletim de ocorrência contra o profissional.

As denúncias apontam que durante as consultas, ele se comportou de maneira inadequada e invasiva, causando constrangimento e desconforto às mulheres.

Detalhes das denúncias

O psicólogo atuava em uma clínica particular localizada na região central do Recife. Segundo uma das mães, o suspeito teria dito que a sua profissão era sexólogo.

"Ele usou essa profissão dele de psicólogo e se apresentou dentro da sala das consultas como sexólogo. Elogiar minhas pernas, elogiar meu corpo, e isso me deixou bastante constrangida, na frente do meu filho."

Outra mãe relata que o profissional passou a abraçá-la com mais frequência, o que a deixou desconfiada.

"Eu achei um abraço estranho a primeira vez. Aí eu pensei que era uma coisa da minha cabeça. Quando ele veio fazer isso de novo, eu já cortei."

Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Se confirmadas as denúncias, o psicólogo poderá responder por assédio sexual. Uma mãe denuncia que foi tocada pelo profissional em uma das consultas.

"Ele pediu para eu levantar o vestido e passou a mão entre as minhas pernas", conta a mulher. Se confirmadas as denúncias, o psicólogo poderá responder por assédio sexual.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais