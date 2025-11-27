fechar
Vídeos | Notícia

Psicólogo é acusado de assédio em clínica particular em Recife

Psicólogo é acusado por três mães e uma prima de assédio e importunação em clínica. Ele dizia para as mulheres que era 'sexólogo'

Por TV Jornal Publicado em 27/11/2025 às 14:23
Delegacia da Boa Vista
Delegacia da Boa Vista - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Na delegacia da Boa Vista, no Recife, três mães e a prima de uma das crianças que faziam terapia com um psicólogo de 47 anos registraram boletim de ocorrência contra o profissional.

As denúncias apontam que durante as consultas, ele se comportou de maneira inadequada e invasiva, causando constrangimento e desconforto às mulheres.

Leia Também

Detalhes das denúncias 

O psicólogo atuava em uma clínica particular localizada na região central do Recife. Segundo uma das mães, o suspeito teria dito que a sua profissão era sexólogo.

"Ele usou essa profissão dele de psicólogo e se apresentou dentro da sala das consultas como sexólogo. Elogiar minhas pernas, elogiar meu corpo, e isso me deixou bastante constrangida, na frente do meu filho."

Outra mãe relata que o profissional passou a abraçá-la com mais frequência, o que a deixou desconfiada.

"Eu achei um abraço estranho a primeira vez. Aí eu pensei que era uma coisa da minha cabeça. Quando ele veio fazer isso de novo, eu já cortei."

Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Se confirmadas as denúncias, o psicólogo poderá responder por assédio sexual. Uma mãe denuncia que foi tocada pelo profissional em uma das consultas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Ele pediu para eu levantar o vestido e passou a mão entre as minhas pernas", conta a mulher. Se confirmadas as denúncias, o psicólogo poderá responder por assédio sexual.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags