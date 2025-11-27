Operação Cartas Negras prende ex-policial militar e desmonta quadrilha de tráfico
Operação Cartas Negras prende ex-policial militar e desmonta quadrilha de tráfico de cocaína. Drogas eram distribuídas por delivery em áreas nobres
No mês de junho do ano passado ocorreu uma prisão inusitada em um carro roubado, com um indivíduo em posse de 50 cartas recheadas com pinos de cocaína.
Esta situação desencadeou a operação investigativa intitulada 'Cartas Negras', conduzida pelas equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos do Depatri.
Os policiais rapidamente entenderam que lidavam com uma quadrilha de traficantes de cocaína. Na manhã de quarta-feira, a operação culminou no cumprimento de dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão.
Um dos alvos era um ex-policial militar, preso no Centro de Triagem de Abreu e Lima. A prisão do ex-policial foi efetuada após o mesmo ser flagrado em seu carro, pouco antes de realizar uma entrega de drogas.
No momento da abordagem houve reação e um policial civil foi atingido. O suspeito acabou preso e autuado por tráfico de drogas. Na posse do ex-policial estavam cerca de 800 gramas de maconha e 280 gramas de cocaína.
Investigação
As investigações prosseguem pois ainda existem membros desta quadrilha foragidos. A meta é descobrir a origem das substâncias ilícitas, além de outras pessoas possivelmente envolvidas.
A quadrilha desenvolveu um peculiar método de entrega a domicílio para seus clientes, principalmente localizados na zona norte do Recife.
Segundo a polícia, os integrantes da operação contratavam entregadores particulares que tinham conhecimento da procedência dos produtos e realizavam as entregas, cobrando por essa 'comodidade'.
Os investigadores encontraram um detalhe de destaque, o emblema das 'Cartas Negras'. Este emblema era a marca oficial da droga que o ex-policial vendia e ajudou a criar um vínculo com a investigação original.
Este emblema foi também encontrado em um pingente pertencente ao ex-policial preso, indicando claramente a sua posição de líder nesta organização.
