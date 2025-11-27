Gêmeos são alvos de atentado no bairro da Charneca, um dos irmãos sobrevive
Irmãos gêmeos são alvos de ataque a tiros; um morre e o outro sobrevive. Polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Sobrevivente está estável
Na terça-feira, um terrível incidente ocorreu na Rua 34, bairro da Charneca. Segundo testemunhas, os irmãos gêmeos, de 20 anos, foram atacados a tiros por desconhecidos enquanto conversavam fora de casa.
Os agressores chegaram subitamente e sem advertência, efetuando vários disparos contra os irmãos. Logo após o ataque, eles fugiram do local do crime. Marconi José da Silva foi alvejado três vezes e infelizmente morreu no local.
O seu irmão, Marcos José da Silva, foi atingido por dois tiros nas costas, um na perna e um de raspão na cabeça. Ele foi prontamente socorrido e levado para o Hospital Municipal Mendo Sampaio, depois foi transferido para o Hospital Dom Hélder Câmara, ambos no Cabo de Santo Agostinho.
Conforme informações da polícia, os dois irmãos eram vendedores de frutas. Entretanto, surgiu a informação de que um deles lutava contra a dependência de drogas. Um tio das vítimas estava presente no local e teve um breve diálogo com os oficiais, mas não concedeu uma entrevista.
Investigação
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão em contato com a família e já iniciaram as devidas investigações. Nenhuma hipótese foi descartada até o momento. O corpo de Marconi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
Em relação ao estado de saúde de Marcos, a equipa médica do Hospital Dom Hélder reporta que, apesar dos ferimentos recebidos, ele está consciente e a sua condição de saúde é considerada estável após os devidos cuidados.
