Vereadores do PSD são presos suspeitos de lavagem de dinheiro em Ipojuca

Vereadores são presos em Ipojuca por lavagem de dinheiro. As prisões são parte de operação que investiga prejuízo de R$12 milhões aos cofres públicos

O vereador Flávio do Cartório foi preso com 14 mil reais em espécie, dentro de um carro. Ele estava com o também vereador, professor Eduardo, de 42 anos. Os dois haviam acabado de sair de um supermercado e foram autuados em flagrante por lavagem de dinheiro.

Flávio e Eduardo são do PSD e, respectivamente, presidente e vice da Câmara Municipal de Ipojuca na Região Metropolitana do Recife. As prisões dos parlamentares é parte de uma operação que investiga o prejuízo de pelo menos 12 milhões de reais aos cofres públicos do município de Ipojuca.

O PSD informou por nota que vai aguardar o processo legal ser concluído para adotar as medidas cabíveis. A associação Filhos de Ipojuca, que recebeu boa parte dos recursos, pertence, na verdade, ao próprio presidente da Câmara de Vereadores, Flávio do Cartório.

Investigação

As investigações seguem, porque foi aprendido muito material que ainda será analisado e, havendo indícios de participação de outras pessoas, avançará para uma terceira fase.

Contratavam uma outra associação para prestar o serviço, mas esses supostos serviços seriam superfaturados e alguns deles também sequer eram realizados.

A funcionária de uma faculdade, Simone Marques da Silva, de 46 anos, foi assassinada no dia em que prestaria depoimento sobre o caso. A morte dela é investigada como possível queima de arquivo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais