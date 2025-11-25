fechar
Vídeos | Notícia

Assaltante é preso em flagrante após perseguição policial na Zona Oeste do Recife

O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde permanece à disposição da Justiça

Por TV Jornal Publicado em 25/11/2025 às 18:12
Prisão em Flagrante: Como a ROCAM e CIPMOTO Capturaram Lincoln Torres de Castro - Ação Policial na Zona Oeste do Recife
Prisão em Flagrante: Como a ROCAM e CIPMOTO Capturaram Lincoln Torres de Castro - Ação Policial na Zona Oeste do Recife - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

O que seria mais um roubo terminou em prisão na noite desta quarta-feira (19). Moradores do bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife, registraram em vídeo a movimentação policial logo após uma perseguição que terminou com a captura de Lincoln Torres de Castro, 31 anos, preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia acabado de roubar o carro de uma mulher quando foi localizado por equipes da ROCAM e da CIPMOTO. Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregado com seis munições, abandonado pelo criminoso no banco do motorista.

Ação da Polícia

De acordo com o relato dos policiais, Lincoln chegou a fazer menção de sacar a arma e apontá-la na direção do efetivo.

“Diante daquela iminente e injusta agressão, o efetivo teve que agir”, informou um dos PMs que participou da ocorrência.

A perseguição seguiu pelas vias do bairro até a Avenida José Rufino, próximo ao acesso da BR-101, onde o veículo foi finalmente interceptado.

Com o carro cercado, o suspeito desceu com as mãos na cabeça, indicando ter deixado a arma dentro do veículo. Ele foi abordado, desarmado e recebeu voz de prisão.

Confissão

Ainda no local, Lincoln confessou ter cometido o roubo. O veículo foi devolvido à proprietária, que não sofreu ferimentos. O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde permanece à disposição da Justiça.

Mobilidade do policiamento 

Segundo a PM, a atuação das equipes de motocicleta foi decisiva para o rápido acompanhamento do carro roubado.

Por estar ainda próximo ao local do crime e precisar parar em um semáforo, o veículo acabou sendo alcançado com mais facilidade pelo efetivo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Perse pronto para ser votado. Governo ainda tenta se articular
Romoaldo de Souza

Perse pronto para ser votado. Governo ainda tenta se articular
Perseguição policial, com troca de tiros, termina com suspeitos mortos na Zona Norte do Recife
TIROTEIO

Perseguição policial, com troca de tiros, termina com suspeitos mortos na Zona Norte do Recife

Compartilhe

Tags