Assaltante é preso em flagrante após perseguição policial na Zona Oeste do Recife

O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde permanece à disposição da Justiça

O que seria mais um roubo terminou em prisão na noite desta quarta-feira (19). Moradores do bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife, registraram em vídeo a movimentação policial logo após uma perseguição que terminou com a captura de Lincoln Torres de Castro, 31 anos, preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia acabado de roubar o carro de uma mulher quando foi localizado por equipes da ROCAM e da CIPMOTO. Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregado com seis munições, abandonado pelo criminoso no banco do motorista.

Ação da Polícia

De acordo com o relato dos policiais, Lincoln chegou a fazer menção de sacar a arma e apontá-la na direção do efetivo.

“Diante daquela iminente e injusta agressão, o efetivo teve que agir”, informou um dos PMs que participou da ocorrência.

A perseguição seguiu pelas vias do bairro até a Avenida José Rufino, próximo ao acesso da BR-101, onde o veículo foi finalmente interceptado.

Com o carro cercado, o suspeito desceu com as mãos na cabeça, indicando ter deixado a arma dentro do veículo. Ele foi abordado, desarmado e recebeu voz de prisão.

Confissão

Ainda no local, Lincoln confessou ter cometido o roubo. O veículo foi devolvido à proprietária, que não sofreu ferimentos. O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde permanece à disposição da Justiça.

Mobilidade do policiamento

Segundo a PM, a atuação das equipes de motocicleta foi decisiva para o rápido acompanhamento do carro roubado.

Por estar ainda próximo ao local do crime e precisar parar em um semáforo, o veículo acabou sendo alcançado com mais facilidade pelo efetivo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.