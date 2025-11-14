Jovem morre após se pendurar na porta do ônibus e bater em placa de sinalização
Jovem sofre acidente após se pendurar na porta traseira do ônibus, bate em placa de sinalização e falece na UPA de Nova Descoberta
Um jovem chamado Jonathan Roberto do Nascimento, 21 anos, foi vítima de um acidente na Avenida Uriel de Holanda. Ele estava numa parada de ônibus com dois amigos quando pendurou-se na porta traseira de um ônibus da linha Beberibe, Derby, Joana Bezerra.
Enquanto fazia sinal para seus amigos, acabou se pendurando no ônibus que tinha acabado de sair da parada. Depois de sair da parada, o jovem bateu com a cabeça numa placa de sinalização que indica a velocidade máxima de 30 km/h. Com a batida, se desequilibrou e caiu, batendo no ônibus.
Consequências
Um motorista que passava pelo local parou e prestou socorro, levando a vítima para a UPA de Nova Descoberta, que fica um pouco mais à frente. Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos. O motorista do ônibus contou que só percebeu o acidente quando os passageiros começaram a gritar.
O perito criminal André Amaral e seu auxiliar Elizeimar analisaram tanto o local exato onde o acidente ocorreu, quanto o ponto onde o ônibus parou, após o motorista perceber o que tinha acontecido.
Segundo o perito, as marcas no ônibus sugerem que houve contato com um "objeto semirrígido", que é como se refere ao corpo humano.
As autoridades reiteram o aviso de que o lugar do passageiro é dentro do ônibus. Infelizmente, episódios como este têm se repetido na Grande Recife, com outro acidente recente na Avenida Norte, quando um jovem ficou preso entre dois ônibus ao pegar carona em um dos veículos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais