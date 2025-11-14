fechar
Jovem é perseguido e alvejado em local comercial

Jovem de 27 anos é perseguido e morto a tiros em área movimentada. A vítima tentou se refugiar em estabelecimento comercial mas não resistiu

Por TV Jornal Publicado em 14/11/2025 às 14:09
Jovem é perseguido e alvejado em incidente violento: a tragédia registrada na galeria comercial
Pelo menos dois homens chegaram de moto e começaram a atirar contra a vítima, um jovem de 27 anos, identificado como Felipe Salvino da Silva. Ele foi filmado passando com tranquilidade pela galeria, talvez acreditando que estivesse seguro.

Segundo as imagens, parece que ele ainda estava sendo observado pelos suspeitos. Quando tentou ir embora, foi alcançado por eles em outra rua, onde mais tiros foram disparados contra ele.

As imagens registradas no local do crime mostram marcas de tiro na parede e muito sangue, tanto no chão quanto na própria parede. Em desespero, Felipe correu em direção a um bar movimentado, mas foi seguido pelos homens até seu destino final.

Insegurança

Muitos comerciantes e clientes presentes no momento do crime ficaram extremamente assustados.

"A gente se assusta. Quando vê tiro assim, a gente não sabe se é tiro ou se é fogos, que são bem parecidos", conta um dos comerciantes. "O cliente correu, se trancou no banheiro e eu fiquei aqui, fechando a porta."

Próxima ao local do crime, uma igreja evangélica interrompeu sua celebração devido aos disparos. Muitas pessoas presentes na igreja ficaram em desespero com os tiros.

Vítima procurou por ajuda

Apesar dos ferimentos, Felipe ainda tentou buscar ajuda em um estabelecimento comercial. Lá, o socorro foi chamado e ele foi levado para o Hospital Miguel Reis, em Paulista. Ele, no entanto, já tinha sido atingido pelo menos cinco vezes, e não resistiu aos ferimentos.

Foram dois tiros na região do abdômen, dois tiros no tórax e um tiro no braço. Agora, a investigação segue para tentar identificar os dois homens de moto que praticaram o crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

