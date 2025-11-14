Idosa é vítima de golpe após pagar por um medicamento fantasma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma idosa de 72 anos caiu em golpe telefônico por uma suposta "Secretaria da Mulher", que ofereceu remédios caros. A filha faz alerta para população

Dona Maria das Graças, uma idosa de 72 anos, recebeu uma ligação onde a atendente dizia representar a Secretaria da Mulher. A mulher, após ter as informações pessoais de Dona Maria confirmadas, demonstrou preocupação com a idosa e fez várias perguntas sobre sua saúde.

"Ela perguntou o que eu tinha, o que eu sentia. A princípio ela disse, vou mandar um remédio pra você, pra você tomar durante um ano. Uma pomadinha pra você, na noite, passar onde tiver mais dolorido. Aí eu disse tá tudo bem, inclusive eu pensei que ela era aqui do posto, onde eu me trato, né." conta a idosa.

A surpresa veio quando a atendente informou sobre a necessidade de um pagamento. O medo aumentou quando o valor da suposta medicação subiu e Dona Maria descobriu que teria que pagar mais de mil reais em 10 parcelas de 135 reais. A idosa logo desconfiou do golpe e buscou ajuda.

"Depois de todos os dados, pra entrega, tudo, não tem referência, eu fui que ela disse que eu tenho que pagar uma taxinha de 135 reais."

Alerta

Assustada, Dona Maria contou tudo à sua filha, que decidiu divulgar o golpe em suas redes sociais para alertar outras pessoas.

"Nós estamos aqui na delegacia de Paulista, já prestamos um B.O. Porque minha mãe caiu nesse golpe. E estamos aqui para alertar outras mulheres. Não aceite esse tipo de ligação."

O recomendado é que a pessoa seja cética com ligações suspeitas, não compartilhe informações pessoais por telefone; e procure ajuda caso suspeite de um golpe.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais