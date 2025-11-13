fechar
Mecânico é roubado a caminho do trabalho em Jaboatão dos Guararapes

Mecânico é assaltado a caminho do trabalho em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. O crime foi registrado por câmeras de segurança

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 17:18
Um assalto foi registrado na madrugada desta quinta-feira (30) na Rua Aracatu, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A vítima, o mecânico Adeildo Silva, seguia para o trabalho por volta das 5h da manhã quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Câmeras de segurança da área registraram a ação.

Segundo o relato de Adeildo, os criminosos tentaram abordar outro motociclista antes dele, mas, após a vítima reagir, os assaltantes desistiram e se voltaram contra ele.

“Partiram pra cima de mim pra tomar minha moto. Mesmo depois que entreguei a moto e o celular, um deles ainda atirou pra o alto”, contou. A motocicleta levada é uma Honda Fan vermelha, placa SOP-5I86.

Emocionado, o mecânico relatou o momento de medo: “Eu pensei que ia perder minha vida ali naquele momento. Eu só estava entregando minha vida a Deus.”

Adeildo registrou boletim de ocorrência e espera conseguir recuperar o veículo.

Moradores cobram mais segurança

Moradores da região afirmam que os assaltos têm sido frequentes no bairro.

“A segurança aqui tá péssima. A gente não pode ter um bem material. Até cachorro estão roubando aqui. É a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Se a rua estiver vazia, eles atacam”, contou um morador.

Os relatos reforçam o sentimento de insegurança que vem preocupando quem vive e trabalha na comunidade de Piedade.

