Jovem desaparece após sair de casa para visitar o namorado em Abreu e Lima
Jovem de 21 anos está desaparecida desde a noite de sábado (8) após sair para visitar namorado em Abreu e Lima. A família procurou a polícia
Por
TV Jornal
Publicado em 13/11/2025 às 14:29
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A jovem Glenda Beatriz, de 21 anos, está desaparecida desde a noite do último sábado. A família revelou que Glenda saiu de casa para ir à residência do namorado em Abreu e Lima.
"Ela tinha o costume de passar os finais de semana com ele, e sempre retornava no domingo à noite ou na segunda de manhã", disse a mãe da jovem. "Quando o celular dela descarregava, ela entrava em contato comigo do aparelho dele."
Porém, neste final de semana como não houve nenhum contato por parte de Glenda e o namorado entrou em contato com a família para perguntar se a jovem havia retornado para casa, a família começou a se preocupar.
Último contato
Na noite de sábado, a mãe de Glenda, Giovanna, disse que recebeu uma foto da filha. A jovem informou que tinha recebido 100 reais do namorado para ir a um piquenique e também para comprar drogas.
"Até hoje, nada. Não como, não durmo. Eu só quero notícia da minha filha. Se ela estiver viva, se ela estiver morta. Só isso que eu quero", disse a mãe angustiada.
Investigação
Na busca por vestígios, a família procurou o IML e a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Eles acreditam que o namorado possa estar envolvido no desaparecimento da jovem.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Glenda Beatriz, pode entrar em contato pelo número 99148 8254.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais