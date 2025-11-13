Jovem desaparece após sair de casa para visitar o namorado em Abreu e Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem de 21 anos está desaparecida desde a noite de sábado (8) após sair para visitar namorado em Abreu e Lima. A família procurou a polícia

A jovem Glenda Beatriz, de 21 anos, está desaparecida desde a noite do último sábado. A família revelou que Glenda saiu de casa para ir à residência do namorado em Abreu e Lima.

"Ela tinha o costume de passar os finais de semana com ele, e sempre retornava no domingo à noite ou na segunda de manhã", disse a mãe da jovem. "Quando o celular dela descarregava, ela entrava em contato comigo do aparelho dele."

Porém, neste final de semana como não houve nenhum contato por parte de Glenda e o namorado entrou em contato com a família para perguntar se a jovem havia retornado para casa, a família começou a se preocupar.

Último contato

Na noite de sábado, a mãe de Glenda, Giovanna, disse que recebeu uma foto da filha. A jovem informou que tinha recebido 100 reais do namorado para ir a um piquenique e também para comprar drogas.

"Até hoje, nada. Não como, não durmo. Eu só quero notícia da minha filha. Se ela estiver viva, se ela estiver morta. Só isso que eu quero", disse a mãe angustiada.

Investigação

Na busca por vestígios, a família procurou o IML e a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Eles acreditam que o namorado possa estar envolvido no desaparecimento da jovem.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Glenda Beatriz, pode entrar em contato pelo número 99148 8254.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais