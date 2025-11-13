Homem é perseguido e morto em Paulista; crime é registrado por câmeras de segurança
Um homicídio ocorrido na noite desta quarta-feira (29) chocou os moradores de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.
A vítima, Felipe Salvino da Silva, de 27 anos, foi perseguida e morta a tiros por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.
De acordo com as imagens de câmeras de segurança, Felipe aparece caminhando por uma galeria próxima, aparentemente acreditando que havia despistado os atiradores. No entanto, os criminosos continuavam observando seus movimentos.
Ao perceber o perigo, o jovem tentou correr para a área de um bar movimentado, mas foi alcançado e atingido por diversos disparos.
Após ser baleado, Felipe ainda tentou buscar abrigo em alguns estabelecimentos comerciais da região. Comerciantes relataram momentos de desespero.
“A gente ouviu os tiros e achou que fossem fogos no começo. Quando vimos a correria, entendemos o que estava acontecendo”, contou um dos trabalhadores do local.
Desespero em igreja próxima
Próximo ao local do crime, uma igreja evangélica realizava um culto no momento dos disparos.
O som dos tiros interrompeu a celebração e gerou pânico entre os fiéis, que se abrigaram com medo de serem atingidos por balas perdidas.
Tentativa de socorro e investigação
Mesmo ferido, Felipe conseguiu pedir ajuda em um estabelecimento. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, e a vítima foi socorrida para o Hospital Miguel Reis, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações preliminares, Felipe foi atingido por pelo menos cinco disparos, sendo no abdômen, tórax e braço.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os dois suspeitos que fugiram de moto após o crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.