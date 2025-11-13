fechar
Vídeos | Notícia

Homem é esfaqueado após 6 anos de relacionamento conturbado

A vítima se relacionava com uma usuária de drogas, além do relacionamento conturbado, eles se mudavam com frequência por causa de conflitos

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 14:22
Imagens da vítima
Imagens da vítima - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

José Messias Emílio de Araújo, de 46 anos, viveu um relacionamento conturbado de seis anos, repleto de brigas e mudanças de endereço.

Segundo a família da vítima, isso ocorria porque a mulher com quem José se relacionava após separar-se de sua esposa era usuária de drogas e constantemente causava conflitos na comunidade, levando-os a mudar de residência com freqüência.

No final de semana, José retornou para a residência dessa mulher e durante um novo confronto o homem foi ferido à faca. Mesmo ferido na barriga, ele próprio dirigiu até o Hospital Memorial Guararapes, em Prazeres. Ao chegar, tentou até mesmo proteger a culpada.

Ação da polícia

A polícia militar, ao primeiro olhar, considerou o caso como um assalto, deixando o local rapidamente. No entanto, a família da vítima desconfiou dessa versão do ocorrido.

"Ele falou que foi assalto, a polícia militar se evadiu do local, falou com ele lá e saiu. E aí eu cheguei lá, procurei informação, e falaram que foi assalto. Ele chegou com a chave, com o capacete, com os documentos, celular. Como é que foi assalto? Aí eu falei, não, foi assalto não. Foi a amante dele", relata o sobrinho de José.

A família levanta suspeitas contra a companheira de José com base em provas e conversas gravadas dela confessando que o esfaqueou. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Jabotão dos Guararapes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags