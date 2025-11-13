Grupo é preso após assaltar passageiro dentro de BRT em Recife
Armados com duas facas, os suspeitos renderam a vítima e roubaram seu celular. Ao tentar reagir, o passageiro foi esfaqueado no braço
Uma mulher e quatro homens foram presos em flagrante após assaltar um passageiro dentro de um BRT no corredor Leste-Oeste, na Avenida Caxangá, no Recife.
Armados com duas facas, os suspeitos renderam a vítima e roubaram seu celular. Ao tentar reagir, o passageiro foi esfaqueado no braço.
Segundo a delegacia responsável pelo caso, o crime foi comunicado por populares que presenciaram a ação.
“Tomamos conhecimento de um roubo que ocorreu no BRT. Alguns indivíduos teriam roubado o celular da vítima e descido em uma parada”, informou a equipe policial.
Vítima tenta recuperar celular
Após o assalto, a vítima desceu na parada seguinte e, munida de um pedaço de madeira, tentou recuperar o aparelho. Houve luta corporal, e ele acabou sendo esfaqueado novamente no braço.
O grupo fugiu para um terreno baldio no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde foi localizado e detido pela polícia.
Negam na saída, confessam na delegacia
Apesar de negarem o crime ao deixarem a delegacia, os cinco suspeitos confessaram o roubo durante o depoimento, segundo o delegado.
“Eles confessam, contam detalhes de como foi a ação. Isso servirá de base para o pedido de conversão da prisão em flagrante para preventiva”, afirmou o investigador responsável.
Polícia suspeita de outras vítimas
A polícia não descarta que o grupo tenha cometido outros assaltos. Por isso, pede que possíveis vítimas, incluindo o homem ferido, procurem a Delegacia do Cordeiro para prestar depoimento.
“Se a vítima estiver assistindo, procure a delegacia. Vamos devolver o celular e formalizar o procedimento. Precisamos ouvir sua versão para complementar o flagrante já realizado”, reforçou a autoridade policial.
Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer outras possíveis ações do grupo e reforçar a segurança na região.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.