Família denuncia negligência médica em hospital após homem morrer esperando atendimento
Homem morre em hospital após aguardar horas por atendimento. Ele sofreu um acidente ao cair de uma árvore e possivelmente teve hemorragia interna
Por
TV Jornal
Publicado em 13/11/2025 às 14:35
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Ailton José Ramos Jacinto, um homem de 48 anos, morreu no Hospital de Barreiros, aguardando que fosse atendido. Ele chegou à unidade hospitalar depois de sofrer um acidente onde caiu de um pé de jaca.
A equipe que faz a triagem no hospital concluiu que o caso dele não era prioritário. Ele foi deixado em uma sala de espera, enquanto manifestava dores cada vez mais fortes. Finalmente, após as 3 da tarde e aparente piora no quadro, exames foram realizados, identificando múltiplas fraturas.
Ele quebrou o braço, pelo menos, em duas partes e também havia danos na clavícula dele. Infelizmente, o quadro piorou. Suspeita-se de uma hemorragia interna e, apesar dos esforços, Ailton não resistiu. Seu corpo foi enviado ao SVO e depois ao IML, onde foi liberado para a família.
Negligência hospitalar
Testemunhas e parentes relatam falhas graves no atendimento ao paciente. Eles acusam a equipe do hospital de negligência e indiferença durante o momento de extrema necessidade.
"Se o hospital tivesse dado assistência, eu acho que ele não teria morrido. Eu acho que o pessoal, sinceramente, os médicos, eles são muito... Eles não dão muita importância. As pessoas chegam, aí está sempre no celular, sempre de conversinha", disse a sobrinha de Ailton.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Barreiros.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais