Família denuncia negligência médica em hospital após homem morrer esperando atendimento

Homem morre em hospital após aguardar horas por atendimento. Ele sofreu um acidente ao cair de uma árvore e possivelmente teve hemorragia interna

Ailton José Ramos Jacinto, um homem de 48 anos, morreu no Hospital de Barreiros, aguardando que fosse atendido. Ele chegou à unidade hospitalar depois de sofrer um acidente onde caiu de um pé de jaca.

A equipe que faz a triagem no hospital concluiu que o caso dele não era prioritário. Ele foi deixado em uma sala de espera, enquanto manifestava dores cada vez mais fortes. Finalmente, após as 3 da tarde e aparente piora no quadro, exames foram realizados, identificando múltiplas fraturas.

Ele quebrou o braço, pelo menos, em duas partes e também havia danos na clavícula dele. Infelizmente, o quadro piorou. Suspeita-se de uma hemorragia interna e, apesar dos esforços, Ailton não resistiu. Seu corpo foi enviado ao SVO e depois ao IML, onde foi liberado para a família.

Negligência hospitalar

Testemunhas e parentes relatam falhas graves no atendimento ao paciente. Eles acusam a equipe do hospital de negligência e indiferença durante o momento de extrema necessidade.

"Se o hospital tivesse dado assistência, eu acho que ele não teria morrido. Eu acho que o pessoal, sinceramente, os médicos, eles são muito... Eles não dão muita importância. As pessoas chegam, aí está sempre no celular, sempre de conversinha", disse a sobrinha de Ailton.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Barreiros.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais