Adolescente é detido com 19 quilos de haxixe escondidos em açaí congelado no Aeroporto de Confins

O haxixe é uma droga de alto teor de tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo da maconha, e costuma ser mais cara e potente

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 18:22
Adolescente é detido com 19 quilos de haxixe escondidos em açaí congelado no Aeroporto de Confins
Adolescente é detido com 19 quilos de haxixe escondidos em açaí congelado no Aeroporto de Confins - TV Jornal

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (12), um adolescente de 16 anos transportando aproximadamente 19 quilos de haxixe escondidos em 17 sacos de açaí congelado.

A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal, no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.

De acordo com Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, o jovem utilizava uma identidade falsa, na qual constava ter 19 anos.

Ele havia embarcado em Manaus (AM) e tinha como destino final a cidade do Recife (PE).

Droga de alto valor e risco elevado

Segundo Santoro, o haxixe é uma droga de alto teor de tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo da maconha, e costuma ser mais cara e potente do que a erva tradicional.

“É uma droga extremamente perigosa, e o usuário corre o risco até de ter paradas cardíacas devido à administração inadequada”, alertou o representante da PF.

Suspeita de origem internacional

A Polícia Federal suspeita que o entorpecente tenha origem internacional, já que o Brasil não é produtor de haxixe.

O processo de extração da resina das flores da planta Cannabis sativa exige conhecimento técnico especializado, o que indica possível envolvimento de traficantes com estrutura profissional.

Operações reforçadas

Com a aproximação das festas de fim de ano, a Polícia Federal informou que intensificou as fiscalizações em aeroportos e rodovias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, para coibir o aumento do tráfico de drogas destinado a abastecer o período festivo.

Por ser menor de idade, o adolescente foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela condução dos procedimentos legais e pelas medidas socioeducativas cabíveis.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

