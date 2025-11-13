Adolescente é detido com 19 quilos de haxixe escondidos em açaí congelado no Aeroporto de Confins
O haxixe é uma droga de alto teor de tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo da maconha, e costuma ser mais cara e potente
A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (12), um adolescente de 16 anos transportando aproximadamente 19 quilos de haxixe escondidos em 17 sacos de açaí congelado.
A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal, no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.
De acordo com Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, o jovem utilizava uma identidade falsa, na qual constava ter 19 anos.
Ele havia embarcado em Manaus (AM) e tinha como destino final a cidade do Recife (PE).
Droga de alto valor e risco elevado
Segundo Santoro, o haxixe é uma droga de alto teor de tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo da maconha, e costuma ser mais cara e potente do que a erva tradicional.
“É uma droga extremamente perigosa, e o usuário corre o risco até de ter paradas cardíacas devido à administração inadequada”, alertou o representante da PF.
Suspeita de origem internacional
A Polícia Federal suspeita que o entorpecente tenha origem internacional, já que o Brasil não é produtor de haxixe.
O processo de extração da resina das flores da planta Cannabis sativa exige conhecimento técnico especializado, o que indica possível envolvimento de traficantes com estrutura profissional.
Operações reforçadas
Com a aproximação das festas de fim de ano, a Polícia Federal informou que intensificou as fiscalizações em aeroportos e rodovias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, para coibir o aumento do tráfico de drogas destinado a abastecer o período festivo.
Por ser menor de idade, o adolescente foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela condução dos procedimentos legais e pelas medidas socioeducativas cabíveis.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.