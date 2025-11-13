fechar
Vídeos | Notícia

Acidente com caminhão provoca transtornos e interdição em Olinda

O condutor acabou perdendo o controle durante a manobra, mas conseguiu sair sozinho da cabine após o acidente. Não houve registro de feridos

Por TV Jornal Publicado em 13/11/2025 às 18:45
Motorista de Caminhão Perde Controle e Causa Caos no Trânsito em Olinda: Imagens Surpreendentes Capturadas por Câmera de Segurança
Motorista de Caminhão Perde Controle e Causa Caos no Trânsito em Olinda: Imagens Surpreendentes Capturadas por Câmera de Segurança - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um caminhão que transportava uma carga de espelhos e vidros provocou um grande transtorno no trânsito de Olinda após se acidentar na região do viaduto da PE-15.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motorista perdeu o controle do veículo enquanto tentava fazer o retorno para seguir no sentido Paulista.

De acordo com testemunhas, o condutor acabou perdendo o controle durante a manobra, mas conseguiu sair sozinho da cabine após o acidente. Não houve registro de feridos.

Trânsito ficou caótico

Com o impacto, a carga de vidros e espelhos se espalhou pela pista, o que levou à interdição das duas faixas da rodovia.

O bloqueio causou um congestionamento intenso ao longo do dia. Alguns motoristas chegaram a subir na calçada para desviar do caminhão tombado, gerando ainda mais desorganização na via.

Leia Também

Atuação das autoridades

Por se tratar de uma rodovia estadual, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) foram acionadas para auxiliar na fluidez do trânsito e coordenar a remoção da carga e do veículo. A cena chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Uma testemunha relatou: “Há muita carreta com guaraná, carreta grande. Acho que ele vinha correndo demais, porque fez a curva de uma vez e aconteceu isso.”

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Acidente na BR-232 deixa um homem morto e uma mulher ferida
Acidente

Acidente na BR-232 deixa um homem morto e uma mulher ferida

Mulher perde controle do carro e bate em caminhão na BR-101
SINISTRO DE TRÂNSITO

Mulher perde controle do carro e bate em caminhão na BR-101

Compartilhe

Tags