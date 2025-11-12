Homem morre ao tentar proteger filha de tiroteio na Zona Norte do Recife
Ex-presidiário que era alvo dos criminosos também foi morto; comunidade Buriti, na Macaxeira, vive clima de medo e famílias pedem justiça
Dois homens foram mortos a tiros perto do Campo da União, no bairro da Macaxeira, deixando a comunidade em clima de medo e tensão. A ação, segundo testemunhas, envolveu três jovens, aparentemente menores de idade, e vitimou um ex-presidiário e um morador local que tentava proteger sua filha.
O que aconteceu
Os criminosos se aproximaram de Fábio Bittencourt Saturnino, 39 anos, ex-presidiário e verdadeiro alvo do ataque, que foi baleado ao tentar se esconder dentro de casa. Fábio havia se mudado recentemente para a residência onde foi executado.
Na fuga, José Vicente da Silva Júnior, 37 anos, morador local, também foi atingido. Ele tentava proteger a filha de quatro anos no momento do crime. José Vicente era conhecido na comunidade, atuava com estofados e instalações de câmeras de segurança, e tinha grande relação com os moradores do bairro.
Investigações em andamento
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Moradores apontam suspeitas sobre possíveis mandantes dos homicídios na região. A polícia está analisando essas informações e aguarda medidas da Justiça para elucidar os crimes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais