Vídeos | Notícia

Homem morre ao tentar proteger filha de tiroteio na Zona Norte do Recife

Ex-presidiário que era alvo dos criminosos também foi morto; comunidade Buriti, na Macaxeira, vive clima de medo e famílias pedem justiça

Por TV Jornal Publicado em 12/11/2025 às 12:39
Dois homens foram executados na ação
Dois homens foram executados na ação - TV Jornal

Dois homens foram mortos a tiros perto do Campo da União, no bairro da Macaxeira, deixando a comunidade em clima de medo e tensão. A ação, segundo testemunhas, envolveu três jovens, aparentemente menores de idade, e vitimou um ex-presidiário e um morador local que tentava proteger sua filha.

O que aconteceu

Os criminosos se aproximaram de Fábio Bittencourt Saturnino, 39 anos, ex-presidiário e verdadeiro alvo do ataque, que foi baleado ao tentar se esconder dentro de casa. Fábio havia se mudado recentemente para a residência onde foi executado. 

Na fuga, José Vicente da Silva Júnior, 37 anos, morador local, também foi atingido. Ele tentava proteger a filha de quatro anos no momento do crime. José Vicente era conhecido na comunidade, atuava com estofados e instalações de câmeras de segurança, e tinha grande relação com os moradores do bairro.

Investigações em andamento

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Moradores apontam suspeitas sobre possíveis mandantes dos homicídios na região. A polícia está analisando essas informações e aguarda medidas da Justiça para elucidar os crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

