Homem morre ao tentar proteger filha de tiroteio na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ex-presidiário que era alvo dos criminosos também foi morto; comunidade Buriti, na Macaxeira, vive clima de medo e famílias pedem justiça

Dois homens foram mortos a tiros perto do Campo da União, no bairro da Macaxeira, deixando a comunidade em clima de medo e tensão. A ação, segundo testemunhas, envolveu três jovens, aparentemente menores de idade, e vitimou um ex-presidiário e um morador local que tentava proteger sua filha.

O que aconteceu

Os criminosos se aproximaram de Fábio Bittencourt Saturnino, 39 anos, ex-presidiário e verdadeiro alvo do ataque, que foi baleado ao tentar se esconder dentro de casa. Fábio havia se mudado recentemente para a residência onde foi executado.

Na fuga, José Vicente da Silva Júnior, 37 anos, morador local, também foi atingido. Ele tentava proteger a filha de quatro anos no momento do crime. José Vicente era conhecido na comunidade, atuava com estofados e instalações de câmeras de segurança, e tinha grande relação com os moradores do bairro.

Investigações em andamento

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Moradores apontam suspeitas sobre possíveis mandantes dos homicídios na região. A polícia está analisando essas informações e aguarda medidas da Justiça para elucidar os crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais