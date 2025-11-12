fechar
Adolescente é morta a tiros, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas

Jovem de 15 anos é assassinada em Brasília Temosa, Brasília, ela seria moradora do Pina. A polícia suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Por TV Jornal Publicado em 12/11/2025 às 16:57 | Atualizado em 12/11/2025 às 17:01
Materiais apreendidos - TV Jornal

A vítima foi a jovem Júlia Vitória Alves Luiz, de apenas 15 anos de idade. Ela estava numa pracinha em Brasília Temosa, na Rua Arthur Bernardes, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Segundo a polícia, ela foi atingida com pelo menos cinco tiros. Lá no local, as pessoas deram pouquíssimas informações aos policiais.

A única informação que chegou, e que pudesse ajudar na dinâmica do crime, é que esse homicídio teria sido praticado por uma pessoa que chegou de moto, atirou e foi embora.

Júlia Vitória Alves Luiz não morava em Brasília Temosa. Ela era moradora da comunidade do Bode, no Pina, e tinha ido para lá ontem à noite quando tudo aconteceu.

Relação do crime com o tráfico

Segundo a polícia, esse crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O delegado Rodrigo Belo, que fez os primeiros levantamentos na área, disse que a vítima tinha histórico de envolvimento com a "vida errada", além de ter familiares envolvidos com o tráfico. 

"Ela foi apreendida com uma pistola, e tudo indica que ela pertencia a um dos primos, que ela guardava, a informação é que ela guardava material ilícito pra eles. E é da comunidade do Bode, mas estava naquela área ali, informações preliminares que ela traficava naquele ponto ali."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

