fechar
Vídeos | Notícia

Posto de Saúde no Pina corre risco de fechamento e preocupa moradores

Pacientes, principalmente idosos, da comunidade do Bode alertam para dificuldades de acesso e sobrecarga das equipes caso a unidade seja desativada

Por TV Jornal Publicado em 11/11/2025 às 9:46
Caso o posto seja fechado, moradores teriam que se deslocar por pelo menos 30 minutos at&eacute; a unidade de sa&uacute;de mais pr&oacute;xima
Caso o posto seja fechado, moradores teriam que se deslocar por pelo menos 30 minutos até a unidade de saúde mais próxima - TV Jornal

O possível fechamento do Posto de Saúde João Rodrigues, na comunidade do Bode, Recife, tem gerado preocupação entre moradores, principalmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Pacientes temem a sobrecarga das equipes restantes e o aumento da dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Impacto direto na comunidade

Segundo Dona Romilda da Silva, de 73 anos, a desativação da unidade traria sérios transtornos. "Vai ser muito difícil para quem tem mobilidade reduzida. Alguns pacientes não vão conseguir se deslocar para outro posto", lamentou.

Caso o posto seja fechado, moradores teriam que se deslocar por pelo menos 30 minutos até a unidade de saúde mais próxima.

Profissionais da saúde confirmam que o número de funcionários deve ser reduzido nos próximos dias, o que sobrecarregará as equipes remanescentes e pode comprometer a qualidade do atendimento, atualmente elogiado pelos usuários.

Leia Também

Reuniões e protestos previstos

Está prevista uma reunião com os usuários para discutir o futuro do posto. Caso os pedidos da comunidade não sejam atendidos, moradores planejam protestos para pressionar as autoridades.

O temor principal é a perda do acesso a serviços essenciais, especialmente para pacientes que já enfrentam desafios para chegar à unidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags