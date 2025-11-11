Posto de Saúde no Pina corre risco de fechamento e preocupa moradores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pacientes, principalmente idosos, da comunidade do Bode alertam para dificuldades de acesso e sobrecarga das equipes caso a unidade seja desativada

O possível fechamento do Posto de Saúde João Rodrigues, na comunidade do Bode, Recife, tem gerado preocupação entre moradores, principalmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Pacientes temem a sobrecarga das equipes restantes e o aumento da dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Impacto direto na comunidade

Segundo Dona Romilda da Silva, de 73 anos, a desativação da unidade traria sérios transtornos. "Vai ser muito difícil para quem tem mobilidade reduzida. Alguns pacientes não vão conseguir se deslocar para outro posto", lamentou.

Caso o posto seja fechado, moradores teriam que se deslocar por pelo menos 30 minutos até a unidade de saúde mais próxima.

Profissionais da saúde confirmam que o número de funcionários deve ser reduzido nos próximos dias, o que sobrecarregará as equipes remanescentes e pode comprometer a qualidade do atendimento, atualmente elogiado pelos usuários.

Reuniões e protestos previstos

Está prevista uma reunião com os usuários para discutir o futuro do posto. Caso os pedidos da comunidade não sejam atendidos, moradores planejam protestos para pressionar as autoridades.

O temor principal é a perda do acesso a serviços essenciais, especialmente para pacientes que já enfrentam desafios para chegar à unidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais