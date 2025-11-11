fechar
Vídeos | Notícia

Polícia descobre estufa sofisticada de maconha em casa abandonada

Operação apreende 36 plantas, sementes e equipamentos em Paulista; produção estava organizada para venda e um homem de 37 anos foi detido

Por TV Jornal Publicado em 11/11/2025 às 9:31
Cultivadores apresentavam conhecimento em bot&acirc;nica
Cultivadores apresentavam conhecimento em botânica - TV Jornal

Uma casa que aparentava estar abandonada no bairro Jardim Paulista Baixo, munícipio do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, escondia uma estufa de cultivo de maconha em pleno funcionamento.

Produção organizada e sofisticada

As autoridades descobriram que o imóvel era usado para produção em larga escala da droga, com plantas recebendo cuidados específicos de iluminação e temperatura.

Segundo um informante da operação, "eles tinham um certo conhecimento de botânica. Tinham luva para evitar fungo e contaminação. Tinha mudas, plantas prontas e sementes, tudo bastante organizado, começando já uma produção em grande escala".

Apreensões durante a operação

Na ação policial, foram apreendidos:

  • 36 pés de maconha;
  • 18 mudas;
  • Sementes da droga;
  • Quantidade de maconha pronta para venda;
  • Temporizador digital;
  • Prensa;
  • Balança de precisão.

Um homem de 37 anos foi detido na operação.

Ações em outros locais

Em ocorrências no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, três suspeitos foram detidos com maconha pronta para comercialização. Já no bairro de Caetés III, um adolescente de 17 anos foi apreendido traficando drogas.

A polícia destaca que o tráfico é frequente nesses bairros de difícil acesso, mas mantém operações constantes para combater a venda e a produção de drogas na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags