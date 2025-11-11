fechar
Moradores reclamam de condições precárias de rua em Olinda

Buracos, pedras e vegetação dificultam trânsito e acesso de veículos e pedestres, causam quedas frequentes e até erro de localização

Por TV Jornal Publicado em 11/11/2025 às 10:42
Moradora chegou a perder um namorado pela dificuldade de acesso
Moradora chegou a perder um namorado pela dificuldade de acesso

Residentes da Rua Mogi das Cruzes, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, vivem problemas diários devido às condições precárias da via. Buracos, pedras soltas e vegetação dificultam a passagem de veículos e pedestres, gerando risco de acidentes, principalmente em dias de chuva.

Transtornos cotidianos

Moradores relatam quedas frequentes. "Aqui, eu já caí quatro vezes chovendo. A prefeitura diz que é calçado, mas não é calçado" reclamou, indignado, um cidadão. Além disso, o trânsito de veículos é praticamente impossível em alguns trechos.

Um outro morador contou ainda que um visitante acabou atolado ao tentar subir a rua, e nunca mais voltou: "ele veio conhecer minha irmã. O GPS deu lugar errado... Nunca mais voltou. Minha irmã perdeu até o namorado por conta da ladeira", relatou.

Apelo à prefeitura

A comunidade solicita intervenção da prefeitura para resolver a situação. Os moradores afirmam que a rua não oferece segurança e que o descaso tem limitado a rotina local.

"Fica todo mundo aqui, nas mãos da prefeitura, que diz que a rua está calçada. Eu quero saber o que é, então, um calçamento. Porque aqui eu só vejo terra e buraco", afirmou um residente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

