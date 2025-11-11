Homicídio suspeito em ponto de tráfico de drogas está sendo investigado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia investiga morte suspeita na Rua Uberaba, entre Afogados e Mostardinha. O corpo de foi encontrado em estado de decomposição

Vizinhos acionaram o 12° Batalhão da PM porque notaram a ausência do proprietário de um imóvel durante muito tempo, as portas e janelas da casa estavam abertas. O caso aconteceu na Rua Uberaba, localizada entre os bairros de Afogados e Mostardinha.

A vítima foi identificada como Carlos Nazareno de Figueiredo, um homem de 58 anos. Dada a presença constante de indivíduos suspeitos na residência, há informações e suspeitas de atividades ligadas ao tráfico e consumo de drogas no local.

Detalhes do ocorrido

O corpo de Nazareno foi encontrado por um vizinho, disfarçado sob uma pilha de lixo. O estado avançado de decomposição em que se encontrava impede a identificação dos detalhes da morte, seja por perfuração de tiro ou de facadas.

Uma residente local, que optou por manter seu nome em sigilo, disse que avia muita movimentação na casa e que a vítima consumia álcool e drogas.

"Muito noiado, a noite toda, a noite toda a gente não conseguia dormir com a zoada, a cachorrada, eles brigando por conta de droga. Já teve facada, só não teve morte, a única morte que teve aí foi essa aí agora."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais