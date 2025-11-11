Pernambuco forma novos Policiais Civis e governadora promete mais concursos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estado recebe 423 novos profissionais, entre delegados, escrivãs e agentes, que vão atuar em cidades da região metropolitana e interior

A Polícia Civil de Pernambuco formou 423 novos profissionais na última segunda-feira (10). Entre eles, 231 agentes, 141 escrivãs e 51 delegados, após seis meses de curso de formação.

Distribuição e escolha de vagas

Do total de 423 formados, 276 são pernambucanos e 147 vêm de outros estados brasileiros. A diversidade visa atender às necessidades de diferentes regiões do estado.

Os profissionais deverão escolher suas vagas conforme a classificação no concurso, com distribuição planejada do litoral ao sertão. O objetivo é preencher lacunas e reforçar setores estratégicos para investigação e combate à criminalidade.

Autoridades presentes

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou a importância do reforço para reduzir os índices de criminalidade.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também comentou a formação, destacando a necessidade de manter os quadros da polícia completos e prometendo a realização de novos concursos para todas as divisões.

Próximos passos

Uma nova turma do curso de formação da Polícia Civil, com 477 futuros policiais civis, terá início em 1º de dezembro.

Após a conclusão de 900 horas de formação, os novos profissionais serão nomeados oficialmente, e a contratação de uma nova banca organizadora de concursos públicos está prevista para agilizar futuras seleções.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais