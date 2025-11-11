Falsos policiais sequestram homem dentro de casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Robert Jonatas, de 21 anos, foi levado por homens que se passaram por policiais militares; família continua buscando e realiza protesto

A família de Robert Jonatas, de 21 anos, está desesperada após o jovem ter sido retirado de sua residência por três homens que se passaram por policiais militares na madrugada da última sexta-feira. Desde então, ele continua desaparecido, e a polícia investiga o caso.

Abordagem

Segundo Priscila, mãe do jovem, Robert foi algemado dentro de casa pelos supostos policiais. Os homens exigiram que ele entregasse um revólver calibre .38 e quase quatro quilos de maconha que estavam escondidos no imóvel.

A esposa de Robert relatou momentos de intimidação e agressão: "Ele engatilhou na minha cara e na cara da minha filha, ele disse que se eu descesse, ele ia matar eu e minha filha", disse. O comportamento violento dos invasores aumentou a angústia da família.

Busca pelo jovem e investigações

O celular de Robert está desligado desde o dia do desaparecimento, e a última localização conhecida é a Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba. A família realizou buscas e até protesto para chamar atenção para o caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que os homens não eram policiais, embora estivessem vestidos com uniformes semelhantes, e que auxilia nas investigações para localizar o jovem e esclarecer a situação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais