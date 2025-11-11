fechar
Confusão em bar de San Martin resulta em morte de um homem

Proprietário de bar é suspeito de matar cliente em briga. Segundo a polícia, houve luta corporal entre os dois e a vítima acabou sendo esfaqueada

Por TV Jornal Publicado em 11/11/2025 às 12:36
Objetos que foram apreendidos com o suspeito
Objetos que foram apreendidos com o suspeito - TV Jornal

Uma briga entre dois homens num bar na Rua Flávio Ferreira da Silva Amarojo, localizada entre San Martin e Torrões, terminou em tragédia. O dono do estabelecimento, identificado como Giovanni Luiz da Silva, de 54 anos, se tornou o principal suspeito.  

A vítima foi identificada como Edivaldo Paulino, 44 anos, que estava no bar consumindo bebidas alcoólicas. Segundo a polícia, ocorreu um desentendimento entre ambos, evoluindo para uma luta corporal. O suspeito teria então utilizado uma faca peixeira, atingindo a vítima na altura do tórax.

Estado de saúde 

Edivaldo, mesmo ferido, conseguiu correr até a casa do seu pai e pedir ajuda. Ele foi transportado de carroça para a UPA dos Torrões, mas precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, onde acabou falecendo.

Depoimento do Suspeito

O suspeito, detido pelos policiais do 12º Batalhão, afirmou que apenas reagiu para se defender. Argumentou que Edivaldo, aparentemente movido por ciúmes de sua esposa, partiu para agressão. A faca utilizada seria a mesma que ele usava para cortar alimentos no bar.

A repórter Juliana Oliveira conversou com familiares da vítima que alegaram que Giovanni Luiz da Silva era conhecido por ameaçar pessoas, demonstrando comportamento agressivo.

