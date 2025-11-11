Confusão em bar de San Martin resulta em morte de um homem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Proprietário de bar é suspeito de matar cliente em briga. Segundo a polícia, houve luta corporal entre os dois e a vítima acabou sendo esfaqueada

Uma briga entre dois homens num bar na Rua Flávio Ferreira da Silva Amarojo, localizada entre San Martin e Torrões, terminou em tragédia. O dono do estabelecimento, identificado como Giovanni Luiz da Silva, de 54 anos, se tornou o principal suspeito.

A vítima foi identificada como Edivaldo Paulino, 44 anos, que estava no bar consumindo bebidas alcoólicas. Segundo a polícia, ocorreu um desentendimento entre ambos, evoluindo para uma luta corporal. O suspeito teria então utilizado uma faca peixeira, atingindo a vítima na altura do tórax.

Estado de saúde

Edivaldo, mesmo ferido, conseguiu correr até a casa do seu pai e pedir ajuda. Ele foi transportado de carroça para a UPA dos Torrões, mas precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, onde acabou falecendo.

Depoimento do Suspeito

O suspeito, detido pelos policiais do 12º Batalhão, afirmou que apenas reagiu para se defender. Argumentou que Edivaldo, aparentemente movido por ciúmes de sua esposa, partiu para agressão. A faca utilizada seria a mesma que ele usava para cortar alimentos no bar.

A repórter Juliana Oliveira conversou com familiares da vítima que alegaram que Giovanni Luiz da Silva era conhecido por ameaçar pessoas, demonstrando comportamento agressivo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais