Reformas no Hospital da Restauração deixam pacientes e acompanhantes insatisfeitos

Família reclama de obras e poeira em hospital onde paciente de AVC está internada, expondo a inalação de sujeira e fumaça de cigarro das obras

Uma paciente, de 52 anos, que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico precisou ser encaminhada para o Hospital da Restauração, mas tem enfrentado alguns problemas. Wellington, irmão da paciente reclama de uma obra que está sendo feita na entrada de emergência.

A entrada está em obras há aproximadamente duas semanas, com profissionais trabalhando na área. Segundo Wellignton, os paciente que estão internados no quinto andar estão sendo expostos à poeira gerada pelas obras.

Outros problemas

A reclamação, além da exposição a poeira gerada pelas obras, tem bastante cheiro de cigarro vindo das obras e indisponibilidade de ventiladores e ar-condicionado;

"O cheiro tá indo todo pra dentro da sala, porque as janelas estão todas abertas e estão batendo marreta, a poeira tá entrando pra dentro das salas e ali é a sala de cirurgia de cérebro. As pessoas não podem estar inalando isso", explica Wellington.

Situações semelhantes

Lucas, cuja mãe está internada no mesmo andar, relata que todos os pacientes que estão naquela enfermaria, eles estão realizando cirurgia na cabeça e exames relativos a neurologia.

"Você com o som do martelete, furadeira ligado lá de fora, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Então, os ventiladores que tem portáteis são dos próprios pacientes, então isso não é fornecido pelo hospital. Isso atrapalha, definitivamente, a recuperação dos pacientes.”

Portanto, a situação atual está insatisfatória para os pacientes e familiares. Eles pedem que a obra seja realizada em horários que não atrapalhem os pacientes, ou que os pacientes sejam transferidos para um local adequado durante a obra.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais