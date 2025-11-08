Homem de 27 anos é preso suspeito de maus tratos e extorsão contra a avó e a mãe em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem foi preso em sob suspeita de maltratar mãe e avó, confiscar seus cartões de benefício para comprar drogas e ameaçar familiares

Suspeito de maus tratos contra a família é preso em Olinda

Um suspeito de 27 anos foi preso em sua casa e conduzido à Delegacia de Rio Doce, em Olinda. Segundo a polícia, ele é acusado de praticar maus tratos contra sua avó, de 71 anos, e sua mãe, de 47, dentro da residência da família.

O delegado responsável pelo caso afirma que, além de xingamentos, o suspeito confiscou os cartões de benefício da avó e da mãe para sustentar seu vício em drogas.

Denúncias anônimas

“Recebemos denúncias anônimas do que estava acontecendo e, diante da situação, constatamos realmente a precariedade em que viviam, privadas de alimentação, medicação e lazer. No dia do pagamento, ele pega os cartões, vai lá, saca o benefício, tira o dinheiro e usa para pagamento de drogas e dívidas”, afirma o delegado Gilmar Rodrigues.

Ameaças de morte

Além dos maus tratos, o suspeito também é acusado de ameaçar de morte qualquer pessoa da família que tentasse denunciá-lo à polícia. “A índole dele já é má, ele já é uma pessoa violenta e, após o uso de drogas, ninguém podia se manifestar ou reclamar, pois ele sempre ameaçava. Quem ousava reclamar, era agredido e ameaçado de morte. Portanto, ninguém queria se arriscar", explica o delegado.

Depoimentos da família

A mãe e a avó do suspeito já foram ouvidas pela polícia. O homem foi autuado pelos crimes de maus tratos e ameaça e foi conduzido à Delegacia do Varadouro, para passar por uma audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais