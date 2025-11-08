Homem de 27 anos é preso suspeito de maus tratos e extorsão contra a avó e a mãe em Olinda
Homem foi preso em sob suspeita de maltratar mãe e avó, confiscar seus cartões de benefício para comprar drogas e ameaçar familiares
Por
TV Jornal
Publicado em 08/11/2025 às 19:56
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Suspeito de maus tratos contra a família é preso em Olinda
Um suspeito de 27 anos foi preso em sua casa e conduzido à Delegacia de Rio Doce, em Olinda. Segundo a polícia, ele é acusado de praticar maus tratos contra sua avó, de 71 anos, e sua mãe, de 47, dentro da residência da família.
O delegado responsável pelo caso afirma que, além de xingamentos, o suspeito confiscou os cartões de benefício da avó e da mãe para sustentar seu vício em drogas.
Denúncias anônimas
“Recebemos denúncias anônimas do que estava acontecendo e, diante da situação, constatamos realmente a precariedade em que viviam, privadas de alimentação, medicação e lazer. No dia do pagamento, ele pega os cartões, vai lá, saca o benefício, tira o dinheiro e usa para pagamento de drogas e dívidas”, afirma o delegado Gilmar Rodrigues.
Ameaças de morte
Além dos maus tratos, o suspeito também é acusado de ameaçar de morte qualquer pessoa da família que tentasse denunciá-lo à polícia. “A índole dele já é má, ele já é uma pessoa violenta e, após o uso de drogas, ninguém podia se manifestar ou reclamar, pois ele sempre ameaçava. Quem ousava reclamar, era agredido e ameaçado de morte. Portanto, ninguém queria se arriscar", explica o delegado.
Depoimentos da família
A mãe e a avó do suspeito já foram ouvidas pela polícia. O homem foi autuado pelos crimes de maus tratos e ameaça e foi conduzido à Delegacia do Varadouro, para passar por uma audiência de custódia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais