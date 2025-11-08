fechar
Vídeos | Notícia

Homem de 27 anos é preso suspeito de maus tratos e extorsão contra a avó e a mãe em Olinda

Homem foi preso em sob suspeita de maltratar mãe e avó, confiscar seus cartões de benefício para comprar drogas e ameaçar familiares

Por TV Jornal Publicado em 08/11/2025 às 19:56
Homem de 27 anos é preso por maus tratos e extorsão a avó e mãe em Olinda: Uso de drogas e ameaças corraboram para o cenário de violência
Homem de 27 anos é preso por maus tratos e extorsão a avó e mãe em Olinda: Uso de drogas e ameaças corraboram para o cenário de violência - TV Jornal

Suspeito de maus tratos contra a família é preso em Olinda

Um suspeito de 27 anos foi preso em sua casa e conduzido à Delegacia de Rio Doce, em Olinda. Segundo a polícia, ele é acusado de praticar maus tratos contra sua avó, de 71 anos, e sua mãe, de 47, dentro da residência da família.

O delegado responsável pelo caso afirma que, além de xingamentos, o suspeito confiscou os cartões de benefício da avó e da mãe para sustentar seu vício em drogas.

Denúncias anônimas

“Recebemos denúncias anônimas do que estava acontecendo e, diante da situação, constatamos realmente a precariedade em que viviam, privadas de alimentação, medicação e lazer. No dia do pagamento, ele pega os cartões, vai lá, saca o benefício, tira o dinheiro e usa para pagamento de drogas e dívidas”, afirma o delegado Gilmar Rodrigues.

Ameaças de morte

Além dos maus tratos, o suspeito também é acusado de ameaçar de morte qualquer pessoa da família que tentasse denunciá-lo à polícia. “A índole dele já é má, ele já é uma pessoa violenta e, após o uso de drogas, ninguém podia se manifestar ou reclamar, pois ele sempre ameaçava. Quem ousava reclamar, era agredido e ameaçado de morte. Portanto, ninguém queria se arriscar", explica o delegado.

Depoimentos da família

A mãe e a avó do suspeito já foram ouvidas pela polícia. O homem foi autuado pelos crimes de maus tratos e ameaça e foi conduzido à Delegacia do Varadouro, para passar por uma audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags