Incêndio destrói fiteiro na área central do Recife

Comerciante trabalha há mais de 37 anos no local e perdeu todos os equipamentos de trabalho; ele conta com ajuda para reconstruir o ponto

Por TV Jornal Publicado em 06/11/2025 às 11:09
Fiteiro na Avenida Conde da Boa Vista fica destruído após incêndio
Fiteiro na Avenida Conde da Boa Vista fica destruído após incêndio

Um incêndio destruiu completamente a barraca de lanches do Senhor Cícero (57), na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. O comerciante, que trabalha há mais de 37 anos no local, perdeu todos os equipamentos após o fogo atingir o ponto e agora pede ajuda para reconstruir o negócio.

Tradição e prejuízo

Conhecido por vender lanches e sucos há décadas no mesmo endereço, Cícero enfrentava problemas de saúde na próstata e na bexiga e, por isso, havia precisado alugar o ponto de trabalho. O incêndio teria começado na área externa da barraca e causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 10 mil.

Entre os materiais perdidos estão freezer, espremedor de frutas, sanduicheira e liquidificador, equipamentos essenciais para a rotina do comerciante.

Ajuda para recomeçar

Com a perda total, o Senhor Cícero está pedindo doações financeiras e de equipamentos para reerguer o espaço e continuar trabalhando. As contribuições podem ser feitas por Pix ou através de contato direto pelo número (81) 97300-5438.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

