Incêndio destrói fiteiro na área central do Recife
Comerciante trabalha há mais de 37 anos no local e perdeu todos os equipamentos de trabalho; ele conta com ajuda para reconstruir o ponto
Um incêndio destruiu completamente a barraca de lanches do Senhor Cícero (57), na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. O comerciante, que trabalha há mais de 37 anos no local, perdeu todos os equipamentos após o fogo atingir o ponto e agora pede ajuda para reconstruir o negócio.
Tradição e prejuízo
Conhecido por vender lanches e sucos há décadas no mesmo endereço, Cícero enfrentava problemas de saúde na próstata e na bexiga e, por isso, havia precisado alugar o ponto de trabalho. O incêndio teria começado na área externa da barraca e causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 10 mil.
Entre os materiais perdidos estão freezer, espremedor de frutas, sanduicheira e liquidificador, equipamentos essenciais para a rotina do comerciante.
Ajuda para recomeçar
Com a perda total, o Senhor Cícero está pedindo doações financeiras e de equipamentos para reerguer o espaço e continuar trabalhando. As contribuições podem ser feitas por Pix ou através de contato direto pelo número (81) 97300-5438.
