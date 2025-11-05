fechar
Menino autista de 11 anos é agredido em uma escola estadual do Grande Recife

Outros episódios de violência escolar que aconteceram reacende debates sobre violência escolar e necessidade de apoio a alunos neurodivergentes

Por TV Jornal Publicado em 05/11/2025 às 12:49
Imagens da criança, que preferiu não aparecer
Imagens da criança, que preferiu não aparecer - TV Jornal

Imagens capturadas por câmera mostram o momento em que um garoto autista, de 11 anos, foi agredido em uma escola estadual no bairro do Cordeiro, Recife.

O aluno foi detido por um segundo estudante, enquanto uma terceira estudante procedia com as agressões. Ambos os agressores possuem idades de 12 e 13 anos. 

Família Revoltada procura Polícia

A família do garoto, chocada com a brutalidade, procurou a polícia e o levou para realizar exames de corpo de delito no IML.

"Como mãe de uma criança atípica, é revoltante colocarmos nossos filhos na escola pensando que estão seguros e acabar descobrindo que eles foram violentamente agredidos. Nós confiamos que eles estão seguros lá, mas meu filho foi espancado dessa maneira, e isso é revoltante", declarou a mãe.

A avó do garoto fez um apelo às escolas estaduais para oferecerem mais suporte aos professores de turmas com crianças atípicas.

"Não há profissionais suficientes para atender crianças autistas. Você vê uma única professora com 40 ou mais alunos sozinha tentando lidar com tudo."

Violência escolar 

Durante a visita ao IML, a família descobriu que o menino foi a quinta vítima de violência escolar atendida apenas naquele dia. 

Em outro caso, a família de uma garota de 12 anos foi ameaçada e agredida ao sair da mesma escola. Ela acabou sofrendo várias contusões pelo corpo.

"A diretora tentou intervir, mas a agressora fugiu. Ela ameaçou minha filha e quebrou seu telefone", disse a mãe, acrescentando que já havia presenciado um vídeo de uma aluna sendo agredida dentro de outra escola.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

