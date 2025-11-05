fechar
Homem é preso com duas metralhadoras e drogas em operação do 25º BPM na Região Metropolitana do Recife

Suspeito de 52 anos foi preso com metralhadoras e drogas no Ibura. Ele abastecia a Comunidade do Caí e era considerado alvo prioritário da PM

Por TV Jornal Publicado em 05/11/2025 às 11:15
Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar durante uma operação no Ibura, Zona Sul do Recife. Segundo a PM, ele seria responsável por abastecer a Comunidade do Caique, nos Milagres, com armas e drogas e era considerado alvo prioritário do sistema de segurança pública.

O suspeito foi interceptado em seu veículo, onde os policiais encontraram duas metralhadoras, uma calibre .40 e outra 9mm. Durante o interrogatório, ele revelou o destino final do armamento, levando os militares a outro ponto da região.

Confronto e apreensão de drogas

No local indicado, equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) foram recebidas a tiros por criminosos, que conseguiram fugir. Apesar disso, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, entre eles:

  • 250 pedras de crack;
  • 40 gramas de crack em porções maiores;
  • 116 big-big de maconha.

De acordo com a major Clarissa França, subcomandante do 25º BPM, o homem já tinha passagens pelo sistema prisional e atuava como um dos principais fornecedores de armas e drogas da área.

“Ele informou que as metralhadoras seriam entregues a um comparsa na Comunidade dos Milagres”, afirmou.

Investigação

O suspeito foi encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido. A Polícia Civil segue investigando para identificar os demais envolvidos na rede criminosa.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

