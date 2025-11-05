Entregador de pizza é morto a tiros enquanto fazia entregas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adolescente de 17 anos, identificado como Pablo Alves, foi morto a tiros enquanto trabalhava como entregador de pizzas. Autoridades investigam o crime

Um crime brutal tirou a vida de Pablo Alves Pereira da Silva, de apenas 17 anos, na rua Graúna, no Recife.

O assassinato, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que quatro homens se aproximam do jovem, que trabalhava fazendo entregas de pizza, e atiram diversas vezes.

Os suspeitos efetuaram pelo menos 10 disparos, matando Pablo instantaneamente. Nenhum dos criminosos foi identificado até o momento.

Moradores, assustados com a sequência de tiros, correram para se abrigar, deixando o local completamente deserto logo após o ataque. De acordo com a polícia, nada foi roubado, nem o celular, nem a moto que ele usava para trabalhar.

Relato da mãe da vítima

No momento do crime, a mãe do jovem, Giane, estava trabalhando como cuidadora de idosos. Em entrevista, ela contou que o filho sonhava em comprar uma moto própria e vinha se esforçando para isso.

“A primeira coisa que pensei foi que tinham roubado ele e matado por não querer entregar a moto”, disse.

A hipótese foi descartada assim que ela soube que os pertences de Pablo foram encontrados intactos ao lado do corpo. A moto e o celular estavam no local.

Histórico e inocência do jovem

A Polícia Militar informou que, em julho deste ano, Pablo havia sido parado em uma blitz conduzindo uma moto com restrição de roubo.

Segundo Giane, o filho comprou o veículo de um vizinho, que também desconhecia a situação irregular.

“Ele comprou achando que estava tudo certo. Nem ele nem o vizinho sabiam que a moto era roubada”, explicou a mãe.

Pablo era descrito pela família como um rapaz trabalhador e cheio de planos. Ele queria prosperar, se casar e comprar sua própria moto de forma regular.

Abalada, Giane diz desejar justiça, mas afirma não acreditar que a prisão dos assassinos seja suficiente.

“Eles merecem uma punição igual ou pior”, desabafou. O corpo de Pablo será sepultado nesta sexta-feira (31) no Cemitério de Santo Amaro, sob forte comoção da família e de amigos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.