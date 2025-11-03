fechar
Família é baleada durante tentativa de latrocínio, adolescente não sobreviveu

Família a caminho da igreja em Itamaracá sofre atentado durante suposto assalto. Pai, mãe e filho são atingidos, menino de 13 anos não sobrevive

03/11/2025
Carro que foi baleado pelos suspeitos
Carro que foi baleado pelos suspeitos - TV Jornal

Em uma noite na Ilha de Itamaracá, entre o Alto Bela Vista e o Alto da Felicidade, uma família tornou-se vítima de uma tragédia.

Por volta das sete da noite, eles chamaram um táxi para ir à igreja. O taxista, juntamente com o pai da família, que trabalhava como garçom, levou-os até lá. Atrás, estavam a esposa dele e seus enteados, dois adolescentes de 12 e 13 anos.

No meio da viagem, o taxista avistou uma barricada colocada na pista e um carro estacionado mais à frente. Rapidamente, ele percebeu que poderia ser um assalto. Quando tentou contornar a barricada aumentando a velocidade, disparos de arma de fogo atingiram seu veículo e a família.

Após o horrível incidente, o taxista, desesperado, levou a família ferida o mais rápido possível ao Hospital Alzira Figueiredo, na Ilha de Itamaracá. Infelizmente, o garoto de 13 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. 

Investigação 

O incidente foi registrado como latrocínio - roubo seguido de morte - e tentativa de latrocínio. A polícia está em investigação, mas tudo indica para um assalto que deu errado.

Após o incidente, a polícia realizou uma varredura na área e encontrou uma arma de fogo, mais de 20 unidades de maconha e munições. O táxi foi apreendido e passará por perícia.

Enquanto as investigações continuam, a família vítima deste brutal incidente pede justiça. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está cuidando do caso.

