Polícia Civil cumpre mandados e apreende armas, documentos e veículos clonados durante operação
Operação Convergência da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e apreende bens em Recife, João Pessoa (PB) e Várzea Grande (MT)
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quinta-feira (30), a Operação Convergência, voltada ao combate de uma organização criminosa especializada em roubos qualificados.
A investigação teve início em setembro de 2022 e envolve mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes estados do país.
De acordo com a corporação, cinco mandados de prisão estão sendo cumpridos nesta fase. Alguns dos alvos já foram levados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, Zona Oeste do Recife.
Materiais apreendidos
Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram parte do material recolhido durante as ações. Entre os itens apreendidos estão:
- Munições, cartuchos e pentes de arma de fogo;
- Cartões de crédito;
- Documentos diversos;
- Placas de veículos clonadas ou adulteradas.
Esses materiais reforçam a suspeita de que o grupo atuava de forma articulada, realizando crimes patrimoniais de grande porte.
Atuação interestadual da quadrilha
Segundo as investigações, a organização criminosa atua não apenas no Recife e em outros bairros da capital pernambucana, mas também tem ramificações em João Pessoa (PB) e Várzea Grande (MT).
Durante a operação, uma mulher apontada como integrante do grupo foi presa em João Pessoa. Ela foi trazida para o Recife por equipes da Polícia Civil e levada diretamente ao Depatri, com o rosto coberto, onde prestou depoimento.
Próximos passos
A Polícia Civil segue com as investigações em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente a rede criminosa.
“A Operação Convergência é resultado de um trabalho contínuo de inteligência e integração entre as equipes de investigação de diferentes estados”, informou a corporação em nota.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.