Casal de idosos morre atropelado ao tentar atravessar BR na Zona Oeste do Recife

Casal de idosos é atropelado e morre ao tentar atravessar a BR-101 no Recife.

Por TV Jornal Publicado em 31/10/2025 às 17:14
Um atropelamento registrado na tarde dessa terça-feira (28) deixou dois idosos mortos no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. O casal, que retornava de uma consulta médica, foi atingido por um carro em alta velocidade ao tentar atravessar a BR-101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas por vários metros. Ambos morreram ainda no local.

Rodovia bloqueada e congestionamento

O trecho da rodovia precisou ser bloqueado temporariamente para o trabalho das equipes de resgate e da perícia, o que provocou grande congestionamento na via durante a tarde.

O motorista do veículo envolvido permaneceu no local e prestou assistência às autoridades. Segundo a PRF, documentação e habilitação estavam regulares, e o automóvel também se encontrava em boas condições de manutenção.

“O documento dele, a habilitação dele está em dia, da categoria certa. O veículo também nas condições de manutenção e registrado, licenciado. Me parece uma fatalidade”, afirmou um policial que acompanhou a ocorrência.

 

Perícia e investigação

Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os procedimentos técnicos para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A PRF informou que o caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que deve ouvir o motorista e eventuais testemunhas.

Moradores cobram segurança na via

Na comunidade da Iputinga, o clima é de tristeza e revolta. Moradores relatam que a travessia da BR-101 é perigosa e que acidentes semelhantes já ocorreram outras vezes.

“Esse não é o primeiro incidente do tipo aqui”, contou um morador.

“Está na hora das autoridades tomarem uma providência. Muitos de nós arriscamos nossas vidas diariamente nessa travessia”, desabafou outro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

