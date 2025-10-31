Casal de idosos morre atropelado ao tentar atravessar BR na Zona Oeste do Recife
Casal de idosos é atropelado e morre ao tentar atravessar a BR-101 no Recife. Rodovia é bloqueada e trânsito fica congestionado
Um atropelamento registrado na tarde dessa terça-feira (28) deixou dois idosos mortos no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. O casal, que retornava de uma consulta médica, foi atingido por um carro em alta velocidade ao tentar atravessar a BR-101.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas por vários metros. Ambos morreram ainda no local.
Rodovia bloqueada e congestionamento
O trecho da rodovia precisou ser bloqueado temporariamente para o trabalho das equipes de resgate e da perícia, o que provocou grande congestionamento na via durante a tarde.
O motorista do veículo envolvido permaneceu no local e prestou assistência às autoridades. Segundo a PRF, documentação e habilitação estavam regulares, e o automóvel também se encontrava em boas condições de manutenção.
“O documento dele, a habilitação dele está em dia, da categoria certa. O veículo também nas condições de manutenção e registrado, licenciado. Me parece uma fatalidade”, afirmou um policial que acompanhou a ocorrência.
Perícia e investigação
Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os procedimentos técnicos para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A PRF informou que o caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, que deve ouvir o motorista e eventuais testemunhas.
Moradores cobram segurança na via
Na comunidade da Iputinga, o clima é de tristeza e revolta. Moradores relatam que a travessia da BR-101 é perigosa e que acidentes semelhantes já ocorreram outras vezes.
“Esse não é o primeiro incidente do tipo aqui”, contou um morador.
“Está na hora das autoridades tomarem uma providência. Muitos de nós arriscamos nossas vidas diariamente nessa travessia”, desabafou outro.
