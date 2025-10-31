Estudante é assassinado no Recife e polícia investiga possível relação com o tráfico de drogas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudante de 16 anos é morto a tiros ao sair da escola; disparos atingem mulher em ônibus e polícia investiga ligação com tráfico de drogas

Wesley Samuel de Melo Barros, de 16 anos, foi morto a tiros logo após sair da escola. O adolescente ainda vestia o fardamento da rede estadual de ensino quando foi surpreendido pelos disparos.

De acordo com as investigações preliminares, Wesley havia acabado de descer do ônibus na Avenida Vereador Otacílio Azevedo, quando foi atingido por criminosos que o aguardavam no local.

“Eles estudaram o percurso que a vítima fazia diariamente. Tudo indica que o ataque foi planejado e que os suspeitos já o esperavam na parada de ônibus”, afirmou um policial que acompanha o caso.

Durante o ataque, uma mulher de 28 anos, que estava dentro do ônibus, também foi atingida por um dos disparos. Segundo informações da polícia, o tiro a atingiu de raspão. Ela foi socorrida para a UPA de Nova Descoberta, recebeu atendimento e já teve alta médica.

Investigação

A Polícia Civil ainda não divulgou a quantidade de envolvidos no crime, mas trabalha com a hipótese de ligação com o tráfico de drogas.

De acordo com informações repassadas por investigadores, há indícios de que o adolescente poderia ter algum tipo de envolvimento indireto ou ter sido confundido com outro alvo.

“Neste momento, a principal linha de investigação aponta para o tráfico de drogas como motivação do crime”, informou uma fonte policial.

Próximos passos

O corpo do estudante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Delegacia de Homicídios ficará responsável por aprofundar as investigações, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança da região.

A morte de Wesley Samuel gerou comoção entre colegas e professores, que descreveram o jovem como tranquilo e dedicado aos estudos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.