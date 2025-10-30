Casal é preso por distribuição de azeite falsificado que vinha do Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal é preso em Pernambuco por distribuir 400 litros de azeite falsificado vindo do Rio de Janeiro. Os produtos eram vendidos por preços baixos

Foi apreendida uma grande quantidade de azeite falsificado que chegou ao estado de Pernambuco, vindo do Rio de Janeiro. Os produtos estavam prontos para distribuição em restaurantes e mercadinhos da região metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os responsáveis pela mercadoria ilegal são uma mulher, de 53 anos e um homem, de 62, que estavam vendendo o produto a preços muito abaixo do mercado.

As investigações já ocorriam há cerca de 4 semanas, e hoje foi possível identificar o local onde o casal foi preso em flagrante, no depósito repleto do produto falsificado.

Outros produtos falsificados encontrados

No mesmo local, a polícia encontrou dezenas de caixas com outros produtos, como molhos, batatas palha e farinha panko, também falsificados e até mesmo vencidos. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária.

De acordo com a polícia, muitos dos produtos encontrados estavam vencidos há mais de dois meses. Segundo os suspeitos, os produtos eram adquiridos no Rio de Janeiro, já falsificados e sem evidências de registro ou selo de inspeção federal.

Os suspeitos, assim como parte dos produtos apreendidos, foram encaminhados à delegacia do bairro da Várzea, no Recife. Agora, eles estão à disposição da justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais