Casal é preso por distribuição de azeite falsificado que vinha do Rio de Janeiro
Casal é preso em Pernambuco por distribuir 400 litros de azeite falsificado vindo do Rio de Janeiro. Os produtos eram vendidos por preços baixos
Por
TV Jornal
Publicado em 30/10/2025 às 16:23
Foi apreendida uma grande quantidade de azeite falsificado que chegou ao estado de Pernambuco, vindo do Rio de Janeiro. Os produtos estavam prontos para distribuição em restaurantes e mercadinhos da região metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os responsáveis pela mercadoria ilegal são uma mulher, de 53 anos e um homem, de 62, que estavam vendendo o produto a preços muito abaixo do mercado.
As investigações já ocorriam há cerca de 4 semanas, e hoje foi possível identificar o local onde o casal foi preso em flagrante, no depósito repleto do produto falsificado.
Outros produtos falsificados encontrados
No mesmo local, a polícia encontrou dezenas de caixas com outros produtos, como molhos, batatas palha e farinha panko, também falsificados e até mesmo vencidos. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária.
De acordo com a polícia, muitos dos produtos encontrados estavam vencidos há mais de dois meses. Segundo os suspeitos, os produtos eram adquiridos no Rio de Janeiro, já falsificados e sem evidências de registro ou selo de inspeção federal.
Os suspeitos, assim como parte dos produtos apreendidos, foram encaminhados à delegacia do bairro da Várzea, no Recife. Agora, eles estão à disposição da justiça.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais