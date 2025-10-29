Operação policial bem-sucedida prende dupla de assaltantes em Olinda
Policiais do 17º Batalhão em Paulista detêm criminosos que roubaram carro e realizaram assaltos. Facões e um veículo roubado foram apreendidos
Por
TV Jornal
Publicado em 29/10/2025 às 17:03
Dois homens que roubaram um veículo modelo HRV e fizeram duas pessoas de vítima foram presos pela Polícia Militar do 17º Batalhão em Paulista. Armados com facas, os criminosos abordaram as vítimas e roubaram o veículo.
Após o roubo, eles começaram a praticar assaltos no bairro de Maranguape I, também em Paulista. Os militares estavam realizando patrulhamento na localidade quando foram informados pelos locais sobre os assaltos praticados pela dupla. Em resposta, começaram a monitorar e perseguir os criminosos.
Percebendo a tentativa de fuga dos suspeitos, os policiais efetuaram disparos nos pneus e no radiador do veículo, objetivando fazê-lo parar e evitar mais riscos a inocentes. Apesar da resistência inicial, os suspeitos foram presos.
Itens apreendidos e efeitos da ação policial
Foram apreendidos dois facões e um veículo HRV roubado. Segundo o subcomandante Major Amonacês, a ação policial foi necessária para proteger os locais, incluindo crianças indo para a escola e idosos nas calçadas, de possíveis danos causados por uma perseguição em alta velocidade ou mais ações da dupla.
Após a ação, a Polícia Civil informou que os homens, que têm 18 e 23 anos, foram autuados e ficaram à disposição da Justiça. Seguiram para a audiência de custódia, esperando pelo veredito final.
O certo é que essa ação policial conseguiu prevenir mais crimes que provavelmente seriam cometidos por essa dupla em Paulista.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais