Ação policial salva mulher ameaçada por namorado que estaria armado

Uma ocorrência alarmante foi registrada na comunidade do V8 , localizada no Varadouro. Segundo relatos, uma dona de casa de 39 anos estava enfrentando ameaças feitas pelo seu namorado, um vigilante de 50 anos . Os vizinhos, alertados pelos gritos e por um disparo de arma de fogo, acionaram a polícia.

Resposta da Força Policial

Uma equipe do BP Tur, o batalhão de policiamento turístico, prontamente atendeu ao chamado. De acordo com o subcomandante do batalhão, ao chegar no local, o efetivo policial ouviu uma discussão fervorosa e um novo disparo de arma de fogo.

O policiamento, enfrentando a situação crítica, decidiu se aproximar da residência para estabelecer contato com as pessoas no interior. Para chegar à casa, que estava cercada por um muro, a equipe precisou transpor esse obstáculo, acessando a residência por meio da área do quintal.

Aproximando-se de uma das janelas de onde escutavam a discussão, os policiais iniciaram um diálogo com o agressor e a vítima, buscando controlar a situação.