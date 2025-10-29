Ação policial salva mulher ameaçada por namorado que estaria armado
Mulher de 39 anos é ameaçada pelo namorado. Ocorrido alerta vizinhos com disparo de arma de fogo. BP Tur controla situação com abordagem técnica
Uma ocorrência alarmante foi registrada na comunidade do V8, localizada no Varadouro. Segundo relatos, uma dona de casa de 39 anos estava enfrentando ameaças feitas pelo seu namorado, um vigilante de 50 anos. Os vizinhos, alertados pelos gritos e por um disparo de arma de fogo, acionaram a polícia.
Resposta da Força Policial
Uma equipe do BP Tur, o batalhão de policiamento turístico, prontamente atendeu ao chamado. De acordo com o subcomandante do batalhão, ao chegar no local, o efetivo policial ouviu uma discussão fervorosa e um novo disparo de arma de fogo.
O policiamento, enfrentando a situação crítica, decidiu se aproximar da residência para estabelecer contato com as pessoas no interior. Para chegar à casa, que estava cercada por um muro, a equipe precisou transpor esse obstáculo, acessando a residência por meio da área do quintal.
Aproximando-se de uma das janelas de onde escutavam a discussão, os policiais iniciaram um diálogo com o agressor e a vítima, buscando controlar a situação.
Desdobramentos
Felizmente, em virtude da intervenção técnica do efetivo, a situação foi controlada e a ocorrência foi resolvida de maneira positiva. De acordo com o subcomandante, os dois envolvidos foram levados à delegacia da mulher em Olinda.
Na delegacia, a mulher tentou defender o companheiro, alegando que estavam embriagados e que ele teria atirado para o alto, no quintal.
De acordo com ela, em determinado momento, o homem teria entregue a arma e sugerido que ela o atirasse, e a própria mulher teria então disparado contra a parede. Esta versão do relato foi apresentada inicialmente à equipe policial e, posteriormente, na delegacia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais